Dagana : La réplique de Bby à Oumar Sarr

« Après un magistère infructueux de 23 ans à la tête de la commune de Dagana qui l’a vu organiser et gagner plusieurs élections sur la base de ce même fichier, voilà que le sieur Sarr en perte de vitesse se permet de remettre en question l’intégrité de ce fichier qui nonobstant son évolution normale (refontes, nouvelles inscriptions etc…) lui a permis de dérouler des jours sombres à la tête de la Mairie de Dagana au grand dam des populations aujourd’hui appauvries et dans le désarroi total », relève la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Dagana, dans un communiqué reçu à cet effet.

Lequel souligne que « l’effet cumulé des deux dernières défaites aux législatives de 2017 puis à la récente Présidentielle de 2019 qui a consacré la brillante élection de Son Excellence Monsieur Macky Sall a fini par donner le tournis à notre cher Maire qui ne sait plus à quel saint se vouer. En effet, maintenant qu’il est du côté des perdants, le fichier devient subitement suspect; or, ce fichier est « son » fichier, ses compétences en manipulation de fichier étant un secret de polichinelle, lui, l’informaticien qui avait élu domicile à la Direction de l’automatisation des fichiers (la célèbre DAF) ».

Oumar Sarr, soutiennent ses détracteurs, en est aujourd’hui « réduit à guerroyer pour un électorat de 10 000 voix…» à Dagana. Et « L’ambition de Benno Bokk Yakaar part d’une volonté de redonner à notre commune et au département ses lettres de noblesse par une gouvernance éclairée, soucieuse des intérêts de nos concitoyens et non axée sur la prédation systématique au profit d’intérêts personnels ou de clans ». Bby de mettre le maire de Dagana au défit : « Dagana est déjà conquise et tombera encore dans l’escarcelle de Benno Bokk Yakaar aux dépens d’un maire fantôme d’une ville devenue la plus sale du Sénégal ».

Les membres de la mouvance présidentielle, enfin, se disent « plus que jamais déterminés à reprendre le leadership au niveau de notre chère capitale départementale des mains inexpertes de Oumar Sarr sous la conduite éclairée du Président Macky Sall autour de sa vision de croissance économique et d’essor social qui font partie des piliers du Plan Sénégal Emergent (PSE) ».