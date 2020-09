Marème Dial « Maîtresse d’un homme marié » trouve l’amour…regardez

Marème Dial « Maîtresse d’un homme marié » est-elle en couple à Abidjan ?

C’est la grande question du jour après que les deux soient apparus très complices sur une photo qui fait le tour de la toile. Khalima Gadji est cette actrice qui incarne Marème Dial dans la série sénégalaise « Maîtresse d’un homme marié ». Et quant à Bebi Philip, l’homme n’est plus vraiment à présenter. Entre ces deux personnalités préférées des ivoiriens, il semble que quelque chose de coquin se se passe.

Une photo de Khalima et Bebi Philip entrelacés a mis les feux aux poudres mais ce n’est qu’un indice de plus qui a alerté les internautes. En effet, Bebi Philip et Khalima Gadji alias Marème Dial ont ces derniers mois affiché une proximité suspecte sans que rien n’émerge vraiment sur la nature des liens qui les unissent. Lors de l’anniversaire de l’actrice, Bebi Philip s’était fendu d’un message très émouvant à son endroit sur les réseaux sociaux.

Ensuite, les deux ont eu du mal à se détacher l’un de l’autre lors du récent séjour de Khalima Gadji à Abidjan. L’actrice y était notamment pour la promotion de la saison 2 de la serie « Maîtresse d’un homme marié » avec une partie du casting. Un accueil très chaleureux leur avait même été réservé dans ce pays où la série fait tabac. Mais que cachent Khalima Gadji et Bebi Philip ?

Les deux étant célibataires, les rumeurs ont fusé sur une probable relation entre les deux. Et en jettant un coup d’œil à la photo du jour, on peut avoir tendance à donner raison aux rumeurs. Mais il pourrait aussi s’agir juste d’une image du tournage d’un prochain clip de Bebi Philip qui est en pleine promotion pour la sortie de son album « On The Track Man » » ». Une chose est sûre, le temps permettra à tous de connaître le fin mot de l’histoire.