Dr Marie Khemesse Ngom huée à l’hôpital Matlaboul Fawzainy de Touba

Marie Khémés Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’action sociale (MSAS)

Dans le cadre des visites avant le grand Magal, le ballet des autorités se poursuit à Touba. Annoncée mercredi dernier dans la capitale du mouridisme, Dr Marie Khemesse Ngom en charge du département de la santé et de l’action sociale, accompagnée d’une forte délégation, devait faire le tour de certains établissements sanitaires. À l’étape de l’hôpital Matlaboul Fawzainy, ce sont des huées, des pancartes et des brassards rouges qui ont accueilli la ministre de la santé.

Les blouses blanches de la structure reprochent à leur tutelle la mauvaise gestion de l’hôpital et le retard du paiement de la couverture maladie universelle (CMU) dont l’ardoise s’élève à plus d’un milliard de francs. Et jusqu’à présent ce sont des miettes que l’état donne aux agents.

Selon Momar Dieng trésorier adjoint du Sutsas section Touba, l’hôpital Matlaboul Fawzainy est malade et le chantier qui est en construction depuis 2018 peine à être finaliser. Et le syndicaliste de justifier le manque de volonté de la part du ministère et de l’état en général car entre temps, l’hôpital Cheikhoul Khadim a été réalisé à coup de plusieurs milliards.

Nous sommes à l’hôpital Matlaboul Fawzainy depuis longtemps et la subvention est toujours dans l’ordre de 400 millions alors que Cheikhoul Khadim est à 1 milliards. La masse salariale est trop élevée et l’hôpital peine à émerger.

Poussant son argumentaire plus loin, il dira que l’hôpital Matlaboul Fawzainy de Touba a perdu son lustre d’antan car il recevait des malades de la sous-région.

Interpellée sur le mouvement d’humeur des agents de l’hôpital une fois à l’étape de l’hôpital Cheikhoul Khadim, Dr Marie Khemesse Ngom de dire qu’elle préfère connaître d’abord le motif de cet accueil si particulier que de descendre et d’aller à leur rencontre.

Finalement, la caravane n’a pas fait l’étape de l’hôpital Matlaboul Fawzainy qui était bel et bien inscrit dans le programme de visite de Touba.

Dans son programme de visite du dispositif sanitaire à l’occasion du Grand Magal deTouba, Dr Marie Khemesse Ngom et sa délégation ont visité le nouveau poste de santé de Touba Ndiareme construit par Touba ça Kanam de même que le poste de santé de Touba Ndame.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn