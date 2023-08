Abdoulaye Diop de Kaolack traite Ngagne Demba Touré de fuyard

Ngagne Demba Touré, le pastéfien fuyard. Qui l’aurait cru ?

Qui aurait pu croire qu’après avoir galvanisé des jeunes innocents, qu’après avoir engagé des femmes, des enfants et des hommes dans la voie du suicide, qu’après tant de bravades, Ngagne Demba Touré le patriote téméraire qui écrase tous ses adversaires sur le plateau de télévision aurait pu prendre la poudre d’escampette et se fondre dans la nature ?

Il est vrai que le peuple sénégalais a fini d’identifier la lâcheté des militants de l’ex Parti Pastef ; tant ils nous ont servi des mensonges, des calomnies mais jamais on a pensé qu’ils pouvaient laisser leurs compagnons moisir dans les geôles et prendre la tangente aussi honteusement. Ce geste de Ngagne Demba Touré s’apparente à la posture éhontée de leurs pairs établis en Europe qui ont choisi de se cacher loin du brasier qu’ils attisent à coup de contre-vérités.

À l’image de ce lâche de Ngagne Demba Touré, ce ramassis d’ex pastéfien a causé au Sénégal un préjudice énorme, un lourd préjudice. Les ex pastéfiens n’ont jamais construit un centimètre de route et ils ont détruit nos biens, ils ont réveillé les vieux démons de l’irrédentisme, ils ont étalé des contre-valeurs aux yeux de la jeunesse : Sexe, mensonges, trahison, manipulation jusque dans les prisons où ils font l’apologie de la grève de la faim pour inspirer une voie anti patriotique, anti républicaine de se soustraire des décisions rendues par la Justice de notre pays.

De plus, on sait que les pastéfiens sont réputés de ne pas vouloir se soumettre au test ADN mais s’ils venaient à l’accepter un instant, on aurait pu trouver dans le corps de ce fuyard de Ngagne Demba ces gènes impurs d’abomination, de traîtrise qu’il partage avec cette horde de pastéfiens qui ont poussé nos enfants à la mort, à la prison et au vandalisme.

Nous demandons solennellement à Ngagne Demba Touré de revenir et de faire face pour que ne meure le legs de dignité, d’honneur que nous ont laissé Samory Touré, Lat Dior Diop mon aïeul, Aline Sitoe Diatta, nos chefs religieux tels que : Cheikh Ahmadou Bamba, El hadj Malick Sy, Baye Niass et j’en passe.

Jeunesse de mon pays, Honorables parents, dès que j’ai appris avec désolation la fuite inattendue de ce » saupeman » qu’est Ngagne Demba Touré, mes pensées se sont tournées vers vous avec beaucoup de compassion car ces individus se sont joué de vous, ils ont abusé de votre conscience dans une mystification sans précédent en rackettant vos sous, en blasphémant vos religions, en brûlant la politesse à nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité qui font notre fierté et ,à l’arrivée, n’offrir que la fuite , les larmes et les maladies imaginaires.

Ces enfoirés ont la folie des grandeurs, ils souffrent de mégalomanie. Puis, après des invectives osées adressées à nos chefs religieux, après l’ajustement de leurs piètres personnes au Prophète et leurs compagnons, je croyais qu’ils s’arrêteraient. Mais, lorsque ce fuyard ose se comparer à l’Ayatollah Khomeini, De Gaulle et autres, je me suis dit que le goût du colossal n’a pas de limites chez ces prétentieux.

Mon cher Ngagne, vous ( les responsables de l’ex Parti Pastef et toi) aviez crié sur tous les toits que votre Parti était plus fort que l’État du Sénégal mais pourquoi pleurnicher en prison aujourd’hui ?

Pourquoi fuir en se déguisant ?

« Diambar deug dou daaw bayi leaderam ak jeunes yimou done monter contre état bi » Et n’oublie pas que là où tu vas « Mali », il y a le terrorisme et la guerre nak. Ou veux-tu rejoindre le groupe djihadiste ?

En tout juste pour te dire de bien retenir que force reste à ta loi.

A bon entendeur

Abdoulaye Diop

Ancien Coordonnateur départemental de la Cojer de kaolack,

Responsable Apr, Conseiller départemental