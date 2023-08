Présidentielle 2024 : Serigne Fallou Gueye candidat de la coalition…

A la tête du mouvement Jariñ Sa Rew, le natif de Touba est en course à la prochaine élection présidentielle de 2024.

Serigne Fallou Gueye a très tôt orienté ses activités de son mouvement dans le social et des actions de développement qui ont permis à des femmes particulièrement celles de Touba. D’ailleurs sur la base de données du mouvement Jariñ Sa Rew figure 38.000 femmes qui ont réussi à pouvoir travailler grâce à la formation dans la transformation de produits locaux.

Une grande coalition qui s’appelle Rassemblement des Démocrates Panafricanistes Jariñ Sa Rew. Sur ce, la grande coalition porte la candidature de Serigne Fallou Gueye.

Ayant fait ses études supérieures en Sciences Politiques en Allemagne et à toujours gardé un œil pour son pays, il a travaillé à la coopération internationale allemande, il a rejoint le Sénégal où il a mis sur pied son mouvement Jariñ Sa Rew (Servir sa patrie) qui a travaillé sur deux volets à savoir le volet social et le volet développement

Les actions étaient destinées aux talibés avec des dons de nattes, la construction d’abris et des logements pour les talibés, accompagné plusieurs pédiatries et ensuite le volet développement avec comme cible les femmes car les 80% de cette couche vulnérable ne sont pas instruites ou sont sans expérience professionnelle. Selon lui, la femme sénégalaise est le moteur du développement de ce pays et leur formation et leur autonomisation et de gagner dignement leur vie. Ce sont les citoyens qui l’ont poussé à faire la politique autrement en favorisant le développement.

Avec le rassemblement, parce qu’ils se sont retrouvés avec les grands esprits, des Démocrates panafricanistes qui prônent l’unité de l’Afrique, le rapprochement des peuples africains, la solidarité et la disparition des frontières pour une meilleure circulation des biens.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn