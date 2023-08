Présidentielle 2024 : voici le candidat des lobbyistes Français…il est connu

C’est la présidentielle la plus ouverte du Sénégal. Le 25 février 2024, un Président de la République, pour la première fois, organisera une élection sans y participer, mais les Sénégalais prendront part à une des élections les plus incertaines de son histoire politique. L’opposition va en rang dispersé et le pouvoir n’a pas encore affiché l’image de son candidat. Et c’est dans ce flou que surgit un 3ème pôle, celui du secteur privé. Avec les Abdoulaye Sylla (Ecotra), Serigne Mboup (CCBM), Anta Ngom (Sédima)…Et même un 4ème pôle que l’on peut appeler celui des lobbyistes frappe aux portes du Palais…Xibaaru vous présente le candidat du monde des affaires…français.

On l’avait vu venir cette candidature bénie par l’un des plus grands hommes d’affaires français. Le Sénégal n’est plus la colonie de la France mais notre économie est sous la tutelle des hommes d’affaires français. Le Port, le transport, les autoroutes, les grands moulins, la compagnie sucrière, l’autoroute, les industries chimiques, les Hôtels, la cimenterie, tout est aux mains des industriels français ou dirigés par des Sénégalais contrôlés par des Français.

Et tout ça, les Français ne veulent pas le perdre surtout dans un contexte où le sentiment anti-français prend de l’ampleur en Afrique et se trouve aux portes du Sénégal. Ainsi une présidentielle sans un candidat des industriels français serait un suicide assisté.

Le président du mouvement And Liggey Sénégal Ak Racine (Alsar) est l’homme des Français. Le mouvement ALSAR a été porté sur les Fonds Baptismaux le 17 décembre 2017 au Grand Théâtre de Dakar. A cette époque, Racine Sy disait que ALSAR était apolitique : « ALSAR ‘’ne s’inscrit pas dans la politique politicienne », avant de souligner, en substance, que l’ambition du mouvement est de travailler pour le développement du Sénégal afin de sortir le pays de la pauvreté.

Mais aujourd’hui, c’est ALSAR qui porte la candidature de Racine Sy.

Mamadou Racine Sy n’est pas n’importe qui. Il est le Président du conseil d’administration de Bolloré transport et Logistics Sénégal qui vient de vendre les 100% de ses actions au groupe Italo-Suisse MSC pour un montant total de 5,7 milliards d’euros. Au total, 42 ports, 16 terminaux conteneurs, dont 7 pour le trafic routier, 2 terminaux à bois et un terminal fluvial, en plus de 2 700 kilomètres de rail et 74 agences africaines étaient propriétés du groupe Bolloré Logistics dont Racine Sy est le PCA…Et ce n’est pas tout…

Patron de Sénégal Hôtels qui est «sa propriété », Racine Sy est aussi Président du Conseil d’administration de l’Ipres, Président Directeur Général du King Fahd Palace…

Mamadou Racine Sy est très doué. Il sait là où placer ses pions et quel sera le bon moment. Pour le moment, il sait comment faire et actionner ses pions. Mamadou Racine Sy vient d’être porté candidat par son mouvement. Selon un quotidien de la place, 50.000 militants exigent sa candidature. Une manière pour Mamadou Racine de se départir du choix de Macky Sall et de l’engrange de la coalition BBY.

Et les industriels Français vont pousser leur candidat. Et ils ont la logistique pour cela. Bolloré qui est le « patron » de Canal+ et de plusieurs télés influentes de France n’hésitera pas un seul instant à faire campagne pour son poulain Racine Sy. Mais ce dernier est lui-même Président d’un groupe de presse au Sénégal. Selon une note livrée par le site Confidentiel Afrique, « Mamadou Racine Sy, PDG du groupe hôtelier King Fahd Palace a racheté le journal « L’info » … « L’achat du journal « L’info » lui permettra sûrement de mieux assurer la communication autour de lui et de ses activités. »

Mamadou Racine Sy a aussi une carte à jouer. Il ne se rangerait derrière aucun candidat de la mouvance présidentielle qui pourrait faire perdre à Benno Bokk Yaakar (BBY), l’élection présidentielle en 2024. Pour cela, il a actionné ses leviers au sein de son mouvement pour se détacher de la mouvance présidentielle. Il a des ambitions et il a toute la confiance d’intérêts privés français qui ne veulent pas perdre leurs influences sur le Sénégal

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn