Diomaye laisse Sonko dérouler…C’est lui le vrai Presi

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu à 54% par les Sénégalais le 25 mars 2024. Mais pour les militants et les alliés de la coalition « Diomaye Président », le vrai Président c’est Ousmane Sonko, celui par qui la victoire a été rendue possible. Sans Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye ne sortirait pas de prison et n’aurait pas bénéficié de l’amnistie. L’actuel Président était contre une amnistie. Mais Ousmane Sonko a continué son dialogue avec Macky Sall pour rendre tout possible, jusqu’à la victoire.

Aujourd’hui, le Président élu nomme Ousmane Sonko comme Premier ministre avec tous les pouvoirs. Le successeur de Macky, bien que légitime, se donne un rôle honorifique. Et il laisse Ousmane Sonko dérouler à sa guise. Mais avec Ousmane Sonko, on ne peut être sûr de rien car ses paroles sont des bulles d’eau qui s’évaporent. Il est connu pour son manque de parole et ses promesses en l’air.

L’actuel chef de l’Etat laisse Sonko faire mais il sera comptable de tout ce que fera son PM. Il a mis Sonko en pole position pour lui donner le rang de véritable Président de la République du Sénégal. Les véritables décisions depuis la prestation de serment de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, viennent de la primature. Installé dans ses fonctions de Président de la République, Diomaye se range derrière le concepteur du Projet, Ousmane Sonko.

« Diomaye moy Sonko » était le slogan de campagne et c’est ce qui a donné la victoire à Diomaye. Et Diomaye laisse Sonko diriger à sa guise. Et on voit les premiers couacs. Lorsqu’il s’était agi de se rendre au Palais de la République pour être reçu par Macky Sall avant sa prise de fonction pour une connaissance des lieux, Bassirou Diomaye Faye était flanqué d’Ousmane Sonko. Comme si ce dernier lui faisait un marquage à la culotte.

Lors des rencontres entre le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le patronat, ainsi qu’avec les centrales syndicales représentatives, Ousmane Sonko était encore à ses côtés, alors que sa présence n’était pas nécessaire. Traditionnellement ces genres de rencontres se tiennent entre le Président de la République et ces organisations uniquement en présence de son Directeur de cabinet ou d’autres membres de son cabinet qui ont en charge la gestion et le suivi des accords conclus.

Mais que fait le Premier ministre à ce genre de rencontres ? Ousmane Sonko est venu pour faire ombrage à Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko n’aurait jamais dû accepter ce poste de Premier ministre afin de laisser les mains libres à Bassirou Diomaye Faye qui a juré devant la nation et devant le peuple sénégalais de respecter et de faire respecter la Constitution. Bassirou Diomaye Faye sera le seul comptable de tout ce qui se déroulera sous son mandat.

Ousmane Sonko a choisi de jouer le rôle de Chef du gouvernement après la victoire dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye au sortir de l’élection présidentielle du 24 mars dernier. Seulement, Ousmane Sonko est devenu de fait le Président de la République réel du Sénégal. Ce qui est inédit, c’est quand on parle au Sénégal du tenant du pouvoir, on ne parle pas du Président de la République élu à travers le suffrage universel des Sénégalais, mais on parle du duo « Diomaye-Sonko ».

Ousmane Sonko tient à faire parler de lui tout le temps et il fait tout pour faire croire à l’opinion publique nationale et internationale que c’est lui en réalité qui détient les rênes du pouvoir au Sénégal.

Ce qui est en train de créer une véritable confusion au sommet de l’Etat. Car, si la situation continue ainsi, les acteurs du patronat privé national, des centrales syndicales, les bailleurs de fonds étrangers ne sauront plus quel interlocuteur réel s’adresser.

Ousmane Sonko agit comme s’il est le véritable décideur de ce pays et que le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye dépend de lui. Il déroule à sa guise et c’est lui qui décide de tout au Sénégal actuellement. Ousmane Sonko a un droit de regard sur tout ce qui se passe, ravalant ainsi au second plan le Président de la République Bassirou Diomaye Faye qui a été pourtant le seul élu par le peuple sénégalais au sortir de l’élection présidentielle.

Seulement Ousmane Sonko voit autrement les choses.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn