ANASER expose le programme de sensibilisation aux khalife général des mourides

L’ANASER (Agence Nationale de la Sécurité Routière) s’est déplacé à Touba pour recueillir les bénédictions du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en prélude du Grand Magal de Touba.

Selon Cheikh Omar Gaye Directeur Général de la structure, avant de commencer le déroulement du programme de sensibilisation en vue de l’événement religieux, le saint homme a formulé des prières pour un Magal avec Zéro accident mortel comme ce fut le cas lors du Magal de Porokhane.

Tous les acteurs du transport au niveau national que ça soit syndicat, regroupement de gare routière, tout ce qui est des secteurs des transporteurs, auto-école, les dépanneurs gratuits se sont joints à la campagne de sensibilisation. En direction du Magal avec un mouvement de personnes très dense, les mesures de restrictions relatives aux horaires de voyage seront de mise.

Le directeur n’a pas oublié de rappeler la responsabilité des conducteurs au respect du code de la route, de respecter la limitation des vitesses, l’aspect technique des véhicules, tout ce qui pourrait dévier l’attention du chauffeur avec l’utilisation du téléphone au volant, l’utilisation des substances psychotiques à savoir l’alcool et la drogue mais aussi et surtout de faire attention aux pneumatiques surtout en cette période d’hivernage. Car le plus souvent ce sont des pneus d’occasion ou des pneus usés qui donnent un glissement avec la chaussée mouillée et qui favorisent une perte de contrôle des véhicules.

Avec le respect scrupuleux de ses dispositions, on pourra avoir une édition avec moins d’accidents ou avec pas du tout d’accident mortel.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn