Présidentielle 2024 : Le parti Socialiste doit avoir un candidat ou…périr

Candidatures du parti socialiste

Du cœur du parti socialiste, viennent deux candidatures à la présidentielle de 2024 : celles des camarades Mor Faye et Jean-Baptiste Diouf contre la volonté de la secrétaire générale intérimaire usée et abusée qui n’a jamais reçu la moindre carte blanche pour la remettre au président de la coalition BBY.

Une telle forfaiture est absente des procédures statutaires et réglementaires du parti socialiste qui investit ses candidats de manière pyramidale par la majorité dégagée dans les instances de base.

Soutenue par un groupuscule en érosion du secrétariat exécutif national, la secrétaire générale intérimaire a délibérément ignoré la volonté des militants qui rejettent majoritairement la poursuite du compagnonnage dans la coalition BBY.

Esseulée, abandonnée et trahie par une partie de sa garde rapprochée composée d’insulteurs et de répondeurs distingués et entretenus, elle continue à croire qu’elle bénéficie encore et toujours du soutien des secrétaires généraux des coordinations et des unions régionales membres ou non du comité central, du bureau politique ou du secrétariat exécutif national.

En effet la déclaration de Aly Mané sévèrement démentie par l’Honorable Député Yeya Diallo, la gesticulation de Abdoulaye Vilane et le coup d’état rampant en exécution de Alioune Ndoye ont fini de ternir l’image de la secrétaire générale intérimaire devant le président de la coalition BBY, devant les militants et devant le peuple sénégalais.

Physiquement en difficulté et, politiquement isolée, la camarade Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Générale intérimaire doit comprendre que ses investissements politiques pluriels et multiformes ne peuvent plus retenir les militants du parti dans les liens de la dépendance. Elle doit par conséquent se rendre à l’évidence : l’échec de son magistère qui a mis fin à l’ère des septuagénaires, des octogénaires et nonagénaires qui ont bouché et obstrué par égoïsme les voies de l’éclosion aux jeunes, valeureuses et dignes générations du parti socialiste.

Mor Faye et Jean-Baptiste Diouf, ces militants socialistes fidèles à la vision et aux valeurs héritées du défunt Ousmane Tanor Dieng, légitime et légal secrétaire général soustrait à l’affection générale en juillet 2019, doivent se rencontrer afin de faire prévaloir la réponse consensuelle attendue : une candidature issue des rangs du parti socialiste.

A défaut et comme aux législatives de 2022, le candidat de la plate-forme Taxawu Sénégal, au nom de la solidarité idéologique, sera le réceptacle des votes de l’écrasante majorité des militants du parti socialiste choqués par les images du siège social en état de délabrement.

A juste raison car l’existence même du parti socialiste pourrait dépendre de l’issue de la présidentielle du 25 février 2024.

Birahim Camara