Mary Teuw Niane plaide pour la libération de Ousmane Sonko

Liberté pour tous les détenus politiques et d’opinion du Sénégal…Par Mary Teuw Niane

le Président de la République, veuillez libérer le Président Ousmane Sonko, les femmes, les hommes et les jeunes du PASTEF pour que notre pays retrouve la plénitude de sa démocratie, la sérénité et la paix des cœurs.

J’ai une pensée douloureuse et affectueuse pour mon neveu et ami Birome Holo Ba, brillant informaticien, entrepreneur technologique, d’une générosité à nulle autre pareille, patriote dans l’âme et le Sénégal dans le cœur.

Je vous exhorte, Monsieur le Président de la République, à ne pas vous arrêter au milieu du chemin, à aplanir tous les contentieux politiques, pour que dans huit mois vous cédez à votre successeur un pouvoir complètement pacifié et un Sénégal apaisé.

N’entendez que le chant des colombes, n’écoutez que les plaidoiries des apôtres du dialogue, des élections inclusives et de la paix.

Je vous en supplie, Monsieur le Président de la République, faites l’impossible pour qu’avant de quitter le pouvoir, vous réconciliez les Sénégalaises et les Sénégalais entre eux et vous vous réconciliez avec toutes vos concitoyennes et tous vos concitoyens.

Il ne dépend que de vous pour que les œillets fleurissent au printemps !

Dakar, mercredi 9 août 2023

Professeur Mary Teuw Niane