Ce matin du vendredi sept février 2020, le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Saint-Louis a réceptionné un important lot de matériels destinés non seulement à relever le plateau technique de l’établissement, mais aussi aider les garants de la santé à mener à bien leur mission, et par ricochet aider à soulager les malades. Une cérémonie qui s’est voulue sobre, mais à laquelle beaucoup de personnes ont pris part. À l’entame de son propos, M.Thierno Seydou Ndiaye, directeur de l’hôpital, a tenu à remercier le donateur, le Professeur Mary Teuw Niane, pour ce geste d’une très haute portée sociale.

« Ce don du Ministre, le Professeur Mary Teuw Niane, d’une valeur de plus de 100.000.000f, devrait contribuer à faciliter la prise en charge médicale des patients et faciliter le travail du personnel de santé », dixit le Directeur. » Le Professeur, en nous envoyant cet important lot de matériels, avait tenu à ce que ce matériel soit réceptionné et utilisé, sans cérémonial aucun. Mais, c’est nous, au niveau de la direction, qui avons tenu à ce qu’il soit présent ici, aujourd’hui, pour recevoir, de vive voix, nos remerciements, ainsi que ceux du personnel médical et de toute la population saint-louisienne, car c’est une action citoyenne à l’endroit de toute la région », a-t-il poursuivi.

Le Professeur Mary Teuw Niane a tenu, dans son intervention à remercier toutes les personnes présentes : le Directeur pour son accueil et sa sollicitude, le ministère de la Santé et de l’action sociale, le conseil d’administration, le Docteur Hady Tall, les médecins, le personnel et tous ceux qui sont venus assister à la cérémonie avec une mention spéciale à la délégation venue de Guet Ndar, consolider la pacification, entamée la veille, des relations avec le personnel de l’hôpital.

« Ce geste n’est que le début, et chaque fois que cela sera possible, avec mes partenaires allemands (APLERBECKER helfen mit Herz e. V. » Frau Wibke Danckert 1.Vorsitzende Dortmund – Aplerbeck ) , nous essaierons de répondre favorablement à la demande sanitaire de la ville, mais aussi dans tous les autres domaines. C’est un matériel important comprenant du mobilier (lits modernes, etc.), du matériel de réanimation, de néonatal, etc. ».

Une action citoyenne, d’un digne fils de Saint-Louis, qui vient à point nommé résorber le déficit en matériels, qui souvent plombe certaines interventions.

M.Bacary Seck

Membre de la CRIC

Cellule Communication de la Mouvance MTN.