Flambée des Prix : Tension sur le panier de la ménagère

Une explosion quasiment erratique des prix des denrées de première nécessité (huile, riz et consorts), voilà ce à que se conjugue le marché ces temps derniers. Conséquence : le panier de la ménagère s’en ressent fortement. Un petit tour au marché Castor de Dakar nous a permis de tâter le ressenti des populations. Entre râlement et cri de cœur, les consommateurs demandent tous la baisse des prix et une meilleure gestion de la part de nos gouvernants.

Il est 12h 40 mn au marché Castor, l’animation débordante et la cacophonie totale des premières heures de la matinée laissent place à une ambiance très gaie et naturelle. En cette heure de la journée, la plupart des ménagères et des revendeurs du détail ont déjà fait le marché. Les quelques retardataires qui y trouvent déambulent dans une atmosphère morose entre les étals sans échapper aux appels et battements de mains des commerçants. Si on enfonce plus dans les méandres des ruelles et des étals, on remarque quelques magasins grossistes qui se fondent dans le décor insalubre des lieux mais passent inaperçus de par les imposants sacs de riz et de pommes de terres superposés de part et d’autre des devantures.

Dans ces grandes surfaces, la plupart des denrées qui y sont proposées comme le riz et l’huile ont connu une flambée notoire. «Les prix du riz et de l’huile ont effectivement connu une hausse. Le riz parfumé n’a pas grimpé mais par contre le riz ordinaire et local a augmenté. Il est passé de 13500 F Cfa à 14500 F Cfa le sac et pour l’huile, la bouteille de 20 litres est passée de 16000 F Cfa à 19000 F Cfa», précise Bouna Fall, vendeur grossiste. Face à cette augmentation, le sieur Bouna dégage toutes ses responsabilités et pointe du doigt les autorités « la hausse des taxes de 12% au niveau du Port autonome de Dakar est à l’origine de tout cela», déclare ce dernier.

POISSONS ET VIANDE NE DEROGENT PAS A LA REGLE

Dans ce marché traditionnel, les poissons se font désirer. Dans cette partie réservée à la vente de produits halieutiques, les clients écoulent des minutes pour marchander les prix proposés et certains même repartent sans s’approvisionner. Une situation qui s’explique, selon Mada Touré, vendeuse de poissons par la non-disponibilité de ces produits. « Le climat est instable et quand la mer est agitée, les pirogues n’accostent pas. Donc, il n’y a pas assez de poissons. Je vends les dorades à 25OOF Cfa le tas et les 4 sardines à 1000 F Cfa. Mais demain, il se peut que le prix diminue; tout dépend de la situation. C’est un peu aléatoire mais certains clients ne le prennent pas de ce côté. Ils nous le reprochent », s’en plaint cette dame.

La viande n’est pas en reste. Pour s’en approvisionner il faut décaisser 2800F Cfa voire 3000F Cfa pour avoir le kilo, dixit Mamour Diouf, un jeune homme au teint clair. « Le prix de la viande varie. Le problème n’est pas à notre niveau. Les bétails nous viennent du Mali et le dédouanement est très cher à ce niveau. Donc ils nous les revendent à des prix exorbitants. Chacun propose son prix. Je pense que l’Etat doit règlementer ce secteur et revoir par la même occasion les taxes », soutient-il.

Avec amertume, il n’a pas manqué de fustiger les vendeurs de la Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal (SOGAS) ex-SERAS. « Ils doivent se limiter à la vente en gros et laisser les détaillants des petits marchés vendre à leur prix et à leur rythme; mais ils sont avares et cupides franchement. Je dis et je le répète, l’Etat doit règlementer ce secteur parce que la concurrence à ce niveau est déloyale», renchérit le jeune boucher en ruminant sa colère.

LES CONDIMENTS SAUVENT LA FACE

Malgré le climat instable et hostile, les condiments en ce mois de février ont échappé cependant à cette flambée. La plupart des légumes sont en abondance et à des prix accessibles même pour les paniers les plus mal lotis. Si on se fie aux propos de Harona Hanne, vendeur de légumes. « Le prix des condiments dépend des périodes mais en ce moment de fraicheur, si même on peut le dire ainsi, les légumes sont en abondance dans le marché et à bas prix. Depuis le mois de novembre, le prix du chou par exemple a diminué. Il coûtait 500 F Cfa mais tu peux l’avoir à 250 f le kilo aujourd’hui», explique-t-il. Et c’est dans ce même sens qu’aborde Astou Diouf, vendeuse de légumes aussi. « Le persil et l’oignon vert ne sont pas chers actuellement, c’est durant la période de la chaleur que leur prix connait une hausse. Le tas de l’oignon vert, tu peux l’avoir à 500F Cfa ou même à 300 F Cfa. Par contre, durant la chaleur, il peut grimper jusqu’à 3000 F Cfa », affirme la dame Diouf.

LE CRI DE CŒUR DES MENAGERES

La plupart des ménagères rencontrées se plaignent de la flambée des prix du riz et de l’huile en parallèle avec la viande et le poisson. Lassée par les navettes incessantes qu’elle a dû faire pour négocier les prix, Mimi Ndao, une jeune femme au front ruisselant de sueur déplore la situation. « Je veux faire du soupe kandia (du riz à la sauce de gombo), mais voilà j’ai déjà dépensé 5000 F Cfa et pourtant je n’ai même pas encore tout ce qu’il me faut. Je n’ai pas encore acheté de tripes ni de l’huile de palme et c’est nous, les femmes, qui en payons les pots cassés. On n’arrive plus à épargner, tout ce qu’on gagne, on le dépense en retour au marché pour pouvoir servir un bon repas », déplore-t-elle.

Mère Diouf, une vieille dame au foulard noué négligemment lui emboite le pas. « C’est très difficile pour nous, les chefs de famille, chaque jour que Dieu fait, comme par baguette magique, on nous dit que tel produit a grimpé surtout du côté de l’huile et du riz local et on nous met devant le fait accompli. C’est vraiment abusant et tout nous échappe dans cette situation. Ce sont les familles les plus démunies qui en payent les frais. L’Etat doit nous aider, car sans autosuffisance alimentaire, on ne peut pas parler d’émergence », lance-t-elle.

