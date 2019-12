Mary Teuw, parrain de la promotion sortante de L’UCAO

« LES INSTITUTIONS DEMEURENT, LES HOMMES DE VALEUR S’ÉTERNISENT »: Le Professeur Mary Teuw Niane, une référence avérée.

Décidément !!!! On a l’habitude de dire que « Les hommes passent, les institutions demeurent »; mais nous nous permettons de dire, pour ce cas bien précis, que » Les institutions demeurent, et les hommes de valeur s’éternisent ».

Ancien Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation, le Professeur Mary Teuw Niane ne chôme pas. Alors là, pas du tout. Entre ses cours à l’université, les nombreuses sollicitations nationales et internationales dont il fait l’objet, cet éminent professeur de mathématiques et écrivain à ses heures perdues ( heures perdues qui lui manquent du fait d’un emploi du temps assez chargé) fait l’objet d’une unanimité quant à ses aptitudes et sa maîtrise de l’enseignement supérieur, son désir de recherche, son amour pour le travail, sa passion des mathématiques. Ce qui fait que tous les établissements d’enseignement supérieur du Sénégal se l’arrachent pour en faire leur parrain, afin de le donner en exemple aux différentes promotions.

Privé comme publique, l’Excellentissime Professeur Mary Teuw Niane ne laisse personne indifférent.

Véritable acteur du bond en avant de ce secteur clé du Programme Sénégal Émergent, le chantre de l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) qui a fini de faire ses preuves malgré les nombreuses péripéties par lesquelles elle est passée, cet amoureux du travail, des mathématiques, de l’excellence, du don de soi pour la patrie, continue de séduire par son humilité, son charisme, son amour pour l’enseignement et pour le Sénégal.

De l’ENO de Diourbel à AFI l’UE, en passant par l’ENO de Guédiawaye et le panel ministériel du Forum intercontinental sur le rôle de la Diaspora dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, le Professeur Mary Teuw Niane est partout invité.

Aujourd’hui encore, Samedi 7 Décembre 2019, il vient d’être honoré lors de la cérémonie de graduation de l’UCAO qui s’est tenue à Dakar Arena, avec une présence massive de ses inconditionnels venus de Saint-Louis pour l’accompagner.

La promotion sortante de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) porte le nom du Professeur Mary Teuw Niane. Cette cérémonie, riche en symboles et en enseignements, fut rehaussée par la présence de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar.

Pour dire à ses détracteurs encagoulés qu’à beau essayer de le salir, de le dénigrer, d’essayer de le discréditer aux yeux de l’opinion, le Professeur Mary Teuw Niane est et restera une véritable référence dans l’enseignement supérieur, un exemple de droiture, d’humilité aux yeux du monde entier.

