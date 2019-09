Massalikoul Jinaan : Les Laobés ont tué 7 boeufs et…

Inauguration de « Massalikoul Jinaan» : La touche des Laobés du Sénégal…

Les Laobés du Sénégal ont bien joué leur partition lors de l’inauguration de la grande mosquée mouride, «Massalikoul Jinaan». Pour dire, hier, Bara Sow et Cie ont mis les petits plats dans les grands pour une bonne restauration des fidèles venus prendre part à la cérémonie de réception de ce haut lieu de culte. A travers leur trouvaille, la Fédération Nationale du Sénégal et de la Diaspora, ils ont égorgé 7 bœufs et cuit des tonnes de riz en guise de « barkélou » (contribution). Très visibles dans les parages du marché HLM, les femmes Laobés ont servi aux hôtes du Khalife Général des Mourides de copieux plats de riz à la viande et des rafraîchissements. Tous les Laobés s’étaient réunis autour de l’essentiel : servir Bamba. Comme pour dire, « Massalikoul Jinaan » a aussi étouffé le feu qui couvait chez les «Malaw». Thiey Serigne Touba !