L’hélicoptère de l’Armée de l’Air sénégalais, en mission de commandement en Centrafrique, s’est écrasé, hier, faisant, sur le coup, 3 morts et des blessés graves. Une nouvelle qui a si bien attristé les parlementaires de la CEDEAO. Par la voix de son Président, son Excellence Moustapha Cissé Lo, ils ont présenté les condoléances de la Communauté : « L’hélicoptère de l’Armée de l’Air sénégalais a été victime, hier, d’un crash avec des pertes en vies humaines (3). Sur la route du devoir pour le maintien de la paix, ils périssent, laissant, derrière eux des familles orphelines éplorées. La nation sénégalaise et l’Afrique leur sont redevables. C’est pourquoi, nous, députés de la Communauté, voudrions bien nous incliner devant leurs mémoires et présenter nos très sincères condoléances au Chef de l’Etat son Excellence Monsieur Macky Sall, au Chef de l’Etat –Major Général des Armées, à leurs familles respectives et à tout le peuple sénégalais. Nous prions pour le repos de leurs âmes au Paradis des Bienheureux. Amen ! Aux blessés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement », a posté El Pistolero sur sa page Face book.