La députée Awa Gueye veut…«Ubi taay jang taay» à Kaolack

L’honorable députée de la mouvance présidentielle (APR, au pouvoir), Madame Awa Gueye, était en déplacement dans certains établissements scolaires de Kaolack Commune (quartiers Thioffag et Gawane). Une visite de terrain qui intervient à la veille de la rentrée des classes 2019/2020 prévues le 1èr Octobre prochain. Accompagnée de son staff, Mme le deuxième (2ème) vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise était allé s’enquérir de l’état des lieux de certaines écoles sous l’emprise des eaux de pluie. Sur place, la parlementaire a offert à chaque établissement (2 à Thioffag) et (1 Gawane) des motopompes pour l’évacuation des eaux et une enveloppe financière consistante pour le paiement des frais de désherbage et de désinsectisation des établissements. A en l’en croire, cela va permettre aux potaches d’avoir de bonnes conditions d’étude, de travail : «L’objectif de notre visite, c’est d’apporter notre modeste soutien aux pensionnaires de ces établissements. Moi qui vous parle, j’ai été enseignante, mairesse avant d’être élue du peuple. Donc, je tiens à une bonne éducation de nos enfants. Il nous faut, pour ce faire, des mesures d’accompagnement car, ces écoles publiques –là sont inondées. Certaines servent, aujourd’hui, de sites pour le recasement de certaines victimes des inondations à Kaolack. A cette approche de la rentrée des classes, il urge de leur offrir un cadre plus approprié. Nous entendons, ainsi, accompagner, à notre manière, le programme très ambitieux «Ubi taay jang taay » de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et du Ministre en charge de l’Education. Nous voulons les aider à réaliser les meilleures conditions d’étude », a laissé entendre la députée apériste qui annonce, sur cette même volée et prochainement, une autre cérémonie de distribution de fournitures scolaires aux élèves de 6 établissements de sa Commune. Une tradition que veut perpétuer l’amazone marron-beige. Qui fait mieux…