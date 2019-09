Huées contre Marème Faye…Diaw Fara en colère

Huées contre la Première Dame : Diaw Fara tout rouge contre …

Invité d’une émission d’une radio de la place, Adama Diaw alias Diaw Fara a encore rugi contre les auteurs des huées de New York(USA) qu’il assimile à d’inconscients zélés, voire d’opposants en panne sèche d’argument à faire valoir : «Ceux qui envahissent les écrans et squattent les réseaux sociaux pour débiter des insanités sur le couple présidentiel sont vraiment mal barrés. Le Sénégal est un pays stable avec des institutions qui marchent comme sur des roulettes. Je ne vois pas l’urgence d’une telle levée de boucliers contre ceux qui nous dirigent. L’on parle, récemment, des huées qu’aurait essuyées Madame Marième Faye Sall à l’UNESCO, aux USA. Ce que ces activistes de mauvais aloi doivent comprendre, c’est que la Première Dame n’est comptable de rien. Elle ne sert rien. C’est une véritable Mère Térésa qui, avec sa fondation, dépense tout un trésor d’énergie pour abréger les souffrances des couchées déshéritées et, sans aucune coloration politique, ethnique, religieuse, voire confrérique. Cette Première Dame bien de chez nous (une fierté !) mérite plus de compliments que d’attaques au dessous de la ceinture qui, même, déshonorent, leurs auteurs et/ ou commanditaires. Les chefs religieux du Sénégal peuvent nous prendre en témoignes : Marième Faye investit plus dans le social que de s’occuper de la politique politicienne comme savent le faire ces opportunistes. Qu’on apprenne alors à faire le distinguo entre le bon grain de l’ivraie », argue le jeune responsable politique APR dans la Commune de Gnith (département de Dagana).