Massaly annonce un comité de recouvrement des 138 milliards Fcfa pour…Karim Wade

Mamadou Lamine Massaly est amer après les retrouvailles entre Wade et Macky. Soupçonnant un deal entre les deux hommes, l’ex-jeune libéral dit s’opposer foncièrement à une amnistie pour Wade-fils. Mieux, le responsable politique de la coalition Madické 2019 annonce, rapporte le quotidien Les Échos, la mise en place d’un comité de recouvrement pour le remboursement de la dette de Karim Wade après sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei).

« Quels que soient les deals, les complots, il y a une jeunesse consciente qui a décidé de mettre sur pied un comité pour le recouvrement des 138 milliards de Fcfa », informe-t-il.

Pour lui, il est hors de question que les deux hommes sacrifient les intérêts du pays pour régler leur différend. « Personne n’acceptera ce complot sur le dos des Sénégalais. Si on doit amnistier Karim Wade, qu’on ouvre toutes les prisons et que tous les prisonniers rentrent chez eux. Karim n’est pas plus méritant que les autres Sénégalais détenus. Il n’y a pas un Sénégal des voleurs de milliards et un Sénégal des voleurs de poulets ou de moutons » martèle-t-il.