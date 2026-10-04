Massaly appelle à la dissolution de l’Assemblée nationale et tire Sonko

Réuni samedi avec ses militants à Thiès, Mouhamadou Lamine Massaly, président de l’Union pour une Nouvelle République UNR, a dénoncé les tensions entre le gouvernement et l’Assemblée nationale.

Pour mettre fin à cette situation, il demande au président Bassirou Diomaye Faye de dissoudre le Parlement. Selon lui, cette décision permettrait de neutraliser les agissements de la majorité parlementaire et de sortir de l’affrontement institutionnel.

L’ancien Premier ministre Ousmane Sonko a également été pris pour cible. Mouhamadou Lamine Massaly l’accuse de contribuer au blocage du pays et de vouloir exercer une domination sur les institutions et la scène politique. Il estime que le président de Pastef constitue « un danger pour le pays ».

Le responsable de l’UNR est ensuite revenu sur les manifestations meurtrières qui ont secoué le Sénégal entre 2021 et 2024. Il attribue à Ousmane Sonko une responsabilité politique dans les décès enregistrés au cours de cette période. Il cite notamment le concept « gatsa gatsa », qu’il considère comme un facteur ayant aggravé les tensions et les violences.

Mouhamadou Lamine Massaly a critiqué les résultats du régime de Pastef. Il accuse Ousmane Sonko d’avoir contribué à la détérioration de la situation économique et sociale, affirmant que les Sénégalais subissent les conséquences de l’incompétence du parti depuis son arrivée au pouvoir.