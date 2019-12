Mamadou Massaly a indiqué lors de l’émission Face2Face de la TFM qu’il n’avait plus de relation avec sa formation politique naturelle qui est le PDS : « Malgré le rapprochement entre Madické Niang et me Abdoulaye Wade que je salue vivement, cela fait longtemps que je n’ai plus de contact avec Me Abdoulaye Wade et Karim Wade. Ma détermination et de travailler pour Madické Niang et rien d’autre. Le reste c’est du passé » a-t-il dit au micro de Aïssatou Diop Fall Niang