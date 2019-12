Mamadou Massaly, membre du Front de résistance nationale a recadré l’opinion publique sur les propos du Khalife envers Madické Niang concernant la politique. Pour le responsable politique de Thiès, le Khalife n’a jamais interdit à Madické de faire la politique : « Le khalife n’a pas interdit à Madické Niang de faire de la politique. Il a seulement interdit la création d’un parti politique. Madické est le Madické Niang du Sénégal. Je suis un homme libre et ce qui me lie avec lui dépasse largement le cadre politique mais familial. Je ne suis pas dans les secrets de Me Madické Niang. Bientôt je dirais au peuple là où j’irai. C’est normal qu’un opposant ait des problèmes avec le fisc mais la foi de Me Madické Niang est plus forte que l’argent. » a-t-il dit lors de l’émission Face2Face de la TFM