Massaly : « la crise à l’APR augure la fin de Macky »

Invité de l’émission Face2Face de la TFM ;Mamadou Massaly, membre du Front de Réistance Nationale a prédit la fin du régime Macky Sall : « Sérieusement je ne répondrai pas aux querelles des aperistes. C’est le même principe qui nous a sorti du pays. Je salue le président Moustapha Cissé Lô qui m’a fait honneur quand j’ai demandé l’indulgence pour Serigne Assane Mbacké. Ce qui se passe augure la destitution du régime de Macky Sall. Nous sommes dans quel Sénégal qui est en train de vivre cette situation précaire. On fait un partage des prébendes du pouvoir et le peuple reste spectateur. Il n’a qu’à assumer. On donne des tonnes de semences à un mari d’un ministre et personne ne s’inquiète alors que cela devait revenir aux pauvres paysans. »