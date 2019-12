Massaly : « je suis lié à Marème Faye mais… »

Mamadou Massaly, invité de la dernière émission de Face2Face de l’année 2019, a fait une révélation surprenante. Opposant virulent à Macky Sall, il serait un parent par alliance à Marème Faye Sall, la première dame : «

« Je remercie chaleureusement le bon Dieu et mes parents particulièrement ma mère qui est mon marabout. Je peux être incompris par certaines personnes. Un opposant ne doit pas inspirer la pitié. J’ai ma sœur qui est aux impôts et domaines qui est marié avec un frère de Madame la première Dame qui est dans une ambassade. Mais je n’ai aucune relation avec Marème Faye. Personne ne me force une relation. Je suis un homme libre. Si j’ai besoin du président Macky Sall je lui écris et il me répond par des actions. Nous devons arrêter de nous insulter et opter pour un débat constructif de la politique. »