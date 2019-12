Massaly : « Je ne suis pas avec Macky Sall »

Mamadou Massaly, membre du Front de résistance nationale était l’invité de la dernière émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Il a répondu à la question de savoir s’il soutenait le régime de Macky sall : « Je ne suis pas avec Macky Sall à qui on me prête un certain rapprochement. Je suis fier de répondre à cette question. Je ne suis pas avec Macky Sall. Si j’étais avec lui, je l’aurais clamé haut et fort et je le défendrais publiquement. Il n’y a pas de deal avec le pouvoir et on n’a pas intérêt à enflammer le pays qui nous appartient. Macky Sall n’a qu’à tout augmenter. J’ai fait un diagnostic de la situation et le constat est que les mouvements citoyens ne répondent pas à nos invitations. J’ai beaucoup de respect pour eux et j’ai des amis comme Thiat mais je ne cautionne pas leur attitude »