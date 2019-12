Massaly : « c’est Karim qui a voulu diaboliser Madické »

Mamadou Massaly, membre du Front de résistance nationale était l’invité de la dernière émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Il est revenu sur les relations entre Madické Niang et le PDS : « J’ai des relations amicales et sincères avec le président Madické Niang. Si c’était à refaire, je le ferai volontiers. Il m’a transformé positivement en politique. Il s’est trop investi sur la famille du président Abdoulaye Wade. Me Madické a été victime d’une campagne de diabolisation sur sa personne. A la Mecque, le président Wade a prié à la Kaaba. Le président Wade est de connivence avec le pouvoir. Il y a un problème car Monsieur 10% était là pour tout bloquer. L’histoire nous a donné raison. Qui a parlé avec Macky Sall ? Qui était allé en Guinée? Il y a des responsables du pds qui étaient d’accord pour la candidature de Me Madické Niang. C’est Karim Wade qui a donné des instructions pour diaboliser le président Madické Niang. Je vais vous faire une révélation car j’ai préparé une insurrection a la prison de Rebeuss lorsque on a voulu condamner Karim. Je lui ai écrit et les gardes ont intercepté la lettre. On a tout fait pour Karim ; Et Madické s’est investi pour les Wade et le PDS. Il ne mérite pas cette campagne de déstabilisation du PDS. »