Massaly : « je ne participerai plus aux marches contre Macky »

Invité de la dernière émission de l’année 2019 de Face2Face de la TFM, Mamadou Massaly ancien responsable libéral à Thiès et membre du Front de résistance nationale s’est insurgé contre les manifestations de l’électricité et assume sa position de ne pas marcher contre Macky Sall :

« Je salue mon frère et ami Guy Marius Sagna un vrai combattant de la démocratie. J’ai même écrit une lettre ouverte au président pour demander sa clémence. J’ai fait maintes fois la prison et j’ai même perdu une dent à cause du stress en prison.

Je ne participe plus aux marches contre la hausse du prix de l’électricité. Je ne crois pas au déficit de la Senelec. C’est l’état qui nous doit de l’argent car la boite n’est pas déficitaire. ADD l’a déclaré que l’état doit plus de 144 milliards à la Senelec. Il y a de la manipulation dans ces marches et on insulte les politiciens. C’est le peuple qui a élu Macky Sall. Il faut qu’il sorte car ils sont 56% à avoir élu le président. Je ne vais plus participer à ces marches. On doit tous penser au développement du pays. Les sénégalais doivent assumer leur choix. Les gens ne disent pas la vérité. Nio lank nio bagn nous insultent à longueur de journée. Personnellement je répondrai aux insultes. C’est le peuple qui doit porter sa libération. Je pense qu’il faut d’abord privilégier la concertation avant toute action de rue. Cela doit être un combat de principe ».