Massaly : « Le virus du mensonge est dans l’ADN de Ousmane Sonko »

Ousmane Sonko : Le virus du mensonge est dans son ADN

Le leader de Pastef ne changera pas dans sa posture de menteur invétéré. Ousmane Sonko a cette fâcheuse habitude, et aucun mensonge ou délire n’est assez gros pour lui. Sur son lit d’hôpital s’adressant à ses militants, le mur du mensonge s’est encore écroulé sur sa tête. Et sachant la fin proche, il s’accroche à des actes de manipulation grossière pour essayer de retourner l’opinion qui l’a lâchée.

Et le mensonge devenu son principal trait de caractère, est la plus petite des formes de manifestations extérieures regrettables que l’affaire l’affaire Mame Mbaye Niang provoque chez lui. Pour preuve, l’enregistrement qu’ils ont passé en live, a eu lieu juste après la prière de Timis. Pis encore, Sonko était encore sous fausse perfusion. Sur la vidéo, l’on voit qu’il y avait une perfusion sans cathéter veineux.

L’autre mensonge qui n’a pas prospéré est cette fois-ci avec la nouveauté d’un projet d’empoisonnement, lequel a été donc agité par le truchement de divers médias. Mais puisque dans le landernau des «Pastéfiens» on voudrait avoir de la suite dans les idées les plus saugrenues, Ousmane Sonko et ses proches ont cherché à fabriquer ou fomenter, donner un semblant de vérité à une maladie imaginaire avec, à la clé, ce projet d’empoisonnement.

Cet énième complot dont ils comptent sans doute se servir dans leurs manœuvres et manipulations de l’opinion s’avère bien mal ourdi. Ils sont si malhabiles que leur histoire s’est révélée cousue de fil blanc ! Ousmane Sonko est comme Argan, le malade imaginaire, le comédien, un des plus grands de l’univers de de Molière. Sa maladie, c’est la comédie qu’il se joue et qu’il ne cesse d’imposer aux autres. Comme quoi il suffit parfois de s’imaginer, de se croire malade pour le devenir vraiment.

Sonko tout comme Argan, ne sait ni parler ni se faire écouter. Il apparaît sur scène en faisant les questions et les réponses, il est à lui seul tout un théâtre, il commente ses potions, ses clystères et leur prix. Et lorsqu’il s’aperçoit qu’il est seul, il ne lui reste qu’à faire du bruit, plus de bruit encore, pour qu’on vienne à son secours.

A Pastef, il y a plus d’activistes politiques, de ruffians, de condottieri, de maroufles, de forçats, de routiers que de femmes et d’hommes politiques nourris de vision d’avant-garde et d’anticipation. Ceux qui s’y opposent ou refusent s’accommodent des maux sataniques qu’alimente Satan, la haine, la violence publique, les invectives, les calomnies et les mensonges dissimulées dans la démagogie pour l’accès au pouvoir. Ils s’allient avec Satan et font tomber leurs masques.

Les Sénégalais sont conscients que la seule finalité de leur activisme est d’accéder à une sinécure au cœur du système d’Etat ou des Institutions. Et ils sont prêts à tous les sacrifices pour y arriver : pratiques mystiques, calomnie, diabolisation, corruption et mensonge. Victor Hugo l’explique : « quand on ne croit à rien, on est prêt à tout faire». Et Sonko et ses affidés en donnent une illustration.

Consumé de rages puériles, Sonko unit la forfaiture et le ridicule en diphtongue pour donner le sceptre à la démagogie. Et s’il est favorisé par un louche destin, il se montre prêt à mordre les talons de quiconque marche en avant. Satan est fort partout, même dans l’espace politique ! Mais Dieu Seul est Souverain, partout, en tout, sur tout et sur tous ! !

Etant un menteur invétéré, ce n’est pas maintenant que Sonko va lâcher cette mamelle du mensonge.

ENSEMBLE AVEC LE PRESIDENT MACKY SALL POUR TOUJOURS !

FOCUS 2024, LA VICTOIRE EST ASSUREE

Mouhamadou Lamine MASSALY

Président du parti Union Pour une Nouvelle République (Unr)

Président du Conseil d’Administration de l’Office National de Formation professionnelle (Onfp)