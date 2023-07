Massaly : « Ousmane Sonko persiste dans ses enfantillages »

Décidément, il est maintenant établi que le ridicule ne tue pas dans ce pays et Ousmane Sonko est le cas patent, qui corrobore cette hypothèse.

Le leader de PASTEF révèle que son fils vient d’échouer au bac à cause des pressions sur sa famille.

Cette honteuse déclaration est indigne d’un homme tout court, encore moins de quelqu’un qui aspire à assumer les plus hautes charges de l’Etat. En parlant ainsi de son fils, dans quel registre met-il tous ces jeunes qui ont perdu la vie à cause de ses enfantillages ? Il s’y ajoute qu’il feint d’oublier que beaucoup de jeunes, n’ont pas pu faire le baccalauréat cette année, parce qu’ils sont en prison à cause de lui.

Ce menteur invétéré, a passé tout son temps à raconter des contrevérités sur le Président Macky Sall qui aujourd’hui, dans un message historique, applaudi partout en Afrique et dans le monde, l’a laissé sur le terrain politique. D’une immaturité sans commune mesure et d’un manque criant de culture politique, il ne trouve maintenant rien de mieux à faire que de s’attaquer à son fils Amadou Sall. Avec cet acte, il a franchi comme à son habitude, un pas supplémentaire vers la lâcheté extrême. C’est honteux et cela traduit une haine viscérale contre le Président Macky Sall et sa famille.

Ousmane Sonko, cet homme vulgaire, n’est à l’aise que quand il appelle les sénégalais à l’insurrection, quand il convoque le mortal kombat, l’appel au meurtre.

En parlant d’investiture, il sait pertinemment qu’il ne peut pas être candidat. Mais il reste en vérité dans sa logique de violence et sa volonté de saper les fondamentaux de la République.

Aujourd’hui, avec tout le tort qu’il a causé au Ministre Mame Mbaye Niang, ponctué par une condamnation prononcée par la justice, tout ce qui s’est passé dans le cadre de l’affaire l’ayant opposé à la dame Adji Sarr avec son lot de morts, qu’attend la justice pour l’arrêter ? Les citoyens épris de paix et de justice, sont en droit de se poser cette question, d’autant plus qu’il est établi que sa responsabilité est pleinement engagée dans ces morts, les saccages des biens d’autrui.

La justice doit sévir, car cet énergumène est en train de fatiguer pour rien les paisibles sénégalais, par son comportement nuisible à la société. Pour l’intérêt et la stabilité du pays, nous demandons à la justice de l’arrêter et qu’il soit même poursuivi pour meurtres.

Comme à son habitude, avec un visage renfrogné, qui secrète la lâcheté et la haine, il a encore tenté, mais en vain, de jeter le discrédit sur le Président Macky Sall. Et comme toujours, il a lamentablement échoué, comme en atteste la réaction globale des sénégalais, après ses enfantillages de très mauvais goût.

Son œuvre machiavélique ne prospérera pas et l’image très enviée du Président Macky Sall, restera intacte. Et pour cause, les sénégalais apprécient à leur juste valeur, tous les efforts déployés, pour propulser le Sénégal sur les rampes de l’émergence. D’ailleurs, il a beaucoup fait pour la jeunesse, cible privilégiée de l’inconscient Ousmane Sonko, pour insulter la conscience des sénégalais. L’illustration en est donnée par le « Xëyu Ndawgni », une approche révolutionnaire, pour prendre en charge les attentes des jeunes et qui est en train de donner des résultats. C’est pourquoi d’ailleurs, avec la déclaration de non-candidature du Président Macky Sall, il est noté ce regain d’intensité de l’émigration clandestine, pour la simple raison que beaucoup de jeunes pensent que cette dynamique positive peut connaître un ralentissement, avec ce départ du Président Macky Sall.

Ousmane Sonko mérite un traitement à la dimension de tout le tort qu’il a fait subir au Sénégal, à ses institutions et aux populations, à l’image de la décision prise par le Procureur de la République, contre le néocolonial Juan Branco, qui incarne parfaitement l’image de son client Sonko.

MOUHAMADOU LAMINE MASSALY

PRESIDENT DE L’UNION POUR UNE NOUVELLE REPUBLIQUE