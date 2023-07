Ansoumana Dione en colère contre le président Macky Sall

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Assistance aux malades mentaux errants : le Président Macky SALL nous a déçus, regrette Ansoumana DIONE.

Sept mois après notre audience avec le Président Macky SALL qui s’était engagé à nous accorder une subvention annuelle de cinq cent millions de francs CFA, nous avons le regret de constater, malheureusement, que sa parole n’a pas été respectée. Conséquence, plus de quatre mille malades mentaux errants demeurent et restent victimes de non-assistance à personne en danger. Malgré cette attaque au couteau, perpétrée par un malade mental sur un imam, le jour de la Tabaski, dans la région de Fatick, le Président Macky SALL et son Gouvernement ne mesurent toujours pas l’ampleur et surtout la gravité du problème.

Certes, notre Centre de Kaolack, pour la prise en charge médicale gratuite et la réinsertion des malades mentaux errants, nous a été restitué. Mais, cela ne suffit pas. Cette subvention promise par le chef de l’Etat Macky SALL, est indispensable. Car, elle nous permettra d’accomplir notre noble mission de service public, au grand bonheur de tout le peuple sénégalais. Présentement, c’est avec beaucoup de difficultés que nous gérons cet outil de travail. En fait, nous avons l’impression d’être victimes de complot de la part du gouvernement qui refuse de nous accompagner dans notre ambition pour les malades mentaux errants.

Si rien n’est fait, notre centre de Kaolack destiné à cette couche extrêmement vulnérable de notre société, risque de subir le même sort depuis sa confiscation de 2013 à 2023, par les autorités sanitaires. C’est pourquoi, il urge pour le chef de l’Etat Macky SALL, de bien vouloir prendre ses responsabilités, pour mettre un terme aux multiples souffrances que vivent ces malades mentaux errants. En tout cas, le peuple sénégalais l’attend avec impatience, vu le danger que représente leur présence massive dans les rues, pour la sécurité publique. Sans les moyens, nous ne pouvons rien faire pour ces citoyens qui souffrent et livrés à eux-mêmes.

Rufisque, le 15 juillet 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)