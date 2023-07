Bloqué par Macky…Sonko cherche des alliés au cœur de Benno

Ousmane Sonko traverse des zones de turbulences. Depuis qu’il a été cueilli en pleine caravane de la Paix, il est prisonnier dans sa propre maison. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a tout tenté pour se tirer d’affaire. Malheureusement ses appels à la résistance ont tous échoué. Dans une déclaration faite ce vendredi soir, le maire de Ziguinchor a tenté un dernier coup d’épée dans…le Benno de Macky Sall.

Ousmane Sonko revient en force. Le patron des patriotes a fait une déclaration dans laquelle il a décidé de troquer son investiture contre un concert de casseroles. Sonko a aussi révélé que son fils a échoué au baccalauréat. Comme à ses habitudes, il a jeté la faute sur le locataire du Palais. Mais le plus frappant dans le discours de Sonko c’est la main tendue aux membres de Benno.

Après des années à vouloir traîner Macky Sall et Cie en prison, Sonko change de disque. Invité sur France 24, il avait déjà donné le ton en annonçant qu’il était prêt à aller sur la table du dialogue avec le chef de l’État. Dans sa déclaration de ce vendredi, le maire de Ziguinchor a poussé le bouchon plus loin en invitant les membres de Benno, qui ont les «mains propres», à venir travailler avec lui en 2024.

En effet, Ousmane Sonko ouvre pour la première fois les portes de Pastef aux responsables de Benno Bokk Yakaar. « Ceux d’entre vous qui avez les mains propres, nous sommes prêts à travailler avec vous après février 2024. N’acceptez pas que Macky vous entraîne dans sa chute », a dit l’opposant anti-système. Cet homme est, quand même, loin de vouloir sortir du système qu’il a toujours combattu.

Mais cette déclaration de Sonko est un écran de fumée. Le patriote en chef ne va jamais laisser tomber la reddition des comptes. Tous les membres de Benno qui sont sur sa liste rouge vont en pâtir s’il est élu président en 2024. Le maire de Ziguinchor va tous les traquer jusque dans leur derniers retranchements. Sonko va chercher des boucs émissaires pour en faire des exemples pour son triomphe. Toutes ses personnes à qui il tend la main risquent d’en pâtir.

Et si Sonko tend la main aux membres de Benno, c’est dans l’unique but de semer la zizanie dans cette coalition qui a résisté à toutes les tempêtes. Le patriote en chef est sûr de voir des feuilles mortes de l’APR courir vers lui. Cette question d’investiture au sein de la mouvance présidentielle va secouer BBY. Déjà les candidatures fussent de partout alors que Macky Sall n’a toujours pas encore choisi le champion qui va prendre les rênes. Et qu’importe celui qu’il va choisir, il n’aura pas la majorité.

Des alliés comme le Rewmi de Idrissa Seck et le Parti Socialiste veulent avoir des candidats. Au sein de l’Alliance pour la République (APR) il y’a un clanisme qui freine toute idée d’avoir un seul candidat. En sachant celà, Sonko tente un dernier coup de poker. Il ouvre ses portes à toutes les personnes capables de faire imploser cette machine politique. D’ailleurs l’on ne sera pas surpris de voir la horde de transhumants filer chez les patriotes pour sauver leur peau

Mais cet appel est un couteau à double tranchant. Car si Sonko ne fait pas de la reddition des comptes une priorité, il ane pourra pas résister à la demande sociale des sénégalais qui ont voté pour lui. Les jeunes, qui lui donneront leurs voix, le font pour qu’il change le système. Et non pour qu’il soit le nouveau refuge des voleurs et condamnés de l’ancienne équipe. Une ancienne ministre a créé son propre parti et envisage de travailler avec l’opposition. Elle pourrait être la première à rejoindre Pastef.

Actuellement tout ce que dit Sonko n’est qu’un condensé de mots séduisants. Depuis son salon, il est dans l’incapacité de régler le problème de sa candidature. Chaque jour qui passe l’éloigne davantage de la course présidentielle. Raison pour laquelle il tente toutes sortes de manœuvres désespérantes. Tout ce qui lui reste à faire, c’est d’arriver à faire tanguer la balance en faveur. Dans le cas contraire, il ne verra pas les marches du Palais, mais plutôt les portes de la prison !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru