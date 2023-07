Investiture de Sonko : c’est gâté…il est lâché par tous les…

L’investiture de Ousmane Sonko prévue ce samedi 15 juillet à Dakar a été interdite par le gouverneur de Dakar et par plusieurs préfets. Mais selon plusieurs sources, les « patriotes » de cette opposition radicale « déchirent » les arrêtés de l’administration territoriale et maintiennent leur décision d’investir Sonko malgré tout. Les « patriotes » ajoutent que « rien ne peut empêcher l’investiture » de leur leader. Et le Pastef compte sur sa capacité de mobilisation et de nuisance par la violence. Mais Ousmane Sonko oublie que tout a changé entre les manifs du mois de juin et cette période de vacances où plusieurs indices mènent Sonko vers un échec total…

Les manifestations des 1er et 02 juin ont ébranlé la République et impacté le secteur informel qui soutient les ménages sénégalais. Le leader des patriotes et les patriotes veulent contre vents et marées investir leur leader comme candidat potentiel à la présidentielle de 2024. Malgré les interdictions du Gouverneur et des préfets, les « patriotes » veulent défier les autorités. Et Sonko compte sur les jeunes casseurs pour faire « trembler » la République.

Ousmane Sonko et ses ouailles versent à nouveau dans la provocation et dans leur entreprise de déstabilisation du Sénégal vouée de toutes les façons à l’échec. Ils veulent plonger le Sénégal dans la tension afin que la prochaine élection présidentielle ne se tienne pas sans Ousmane Sonko. Pour eux, ce sera le déluge si l’élection présidentielle doit se tenir sans la participation de Ousmane Sonko. Mais selon plusieurs indices, le forcing de Sonko risque d’échouer.

La première raison est la disparition du 3ème mandat. Plusieurs manifestants sortaient parce qu’ils soupçonnaient Macky Sall de briguer ce mandat de trop. Pour toucher une grande partie de la population dans son entreprise folle de déstabilisation du Sénégal, Ousmane Sonko construisait son mensonge selon lequel Macky Sall cherchait à violer la Constitution en se présentant à un troisième mandat successif. Un mensonge bâti pour faire sortir les Sénégalais dans la rue. Il ne peut plus évoquer un tel prétexte. Aujourd’hui, les Sénégalais ne suivront plus Sonko dans cette voie.

La seconde raison est la période d’hivernage. La plupart des jeunes manifestants sont des jeunes du monde rural qui se retrouvent à Dakar en quête d’une meilleure vie. Aujourd’hui, ils sont tous retournés pour les travaux champêtres. Ousmane Sonko ne peut espérer compter sur eux. Ces jeunes ont d’autres chats à fouetter, plutôt que de se mobiliser pour participer à des manifestations appelées par un homme uniquement pour ses ambitions égoïstes.

La troisième raison : les périodes d’examen et les vacances scolaires, ce samedi 15 juillet, plusieurs jeunes terminent leur examen. Et d’autres par contre sont en vacances. Les campus universitaires vidés et plusieurs universités privées fermées. Ousmane Sonko se voit encore là l’herbe coupée sous ses pieds. Il se lance dans un combat où il risque de laisser des plumes. A moins qu’il ne recule, les scènes de violence qu’il veut entretenir ce 15 juillet, jour de son anniversaire, vont se transformer en eau de boudin.

Ousmane Sonko aura du mal à trouver des patriotes pour venir à bout du gouverneur et des préfets qui ont mis en alerte les Forces de défense et de Sécurité (FDS). Le maire de Ziguinchor a déjà perdu la partie avant même qu’elle ne s’entame. Il perd sur toute la ligne. Les autorités ont trouvé que la seule manière de le mettre hors d’état de nuire, est d’afficher toute la fermeté à son endroit. La désillusion va être grande pour Ousmane Sonko, lorsqu’il se rendra compte que les jeunes ne sont plus prêts à le suivre dans son entreprise d’installer le chaos au Sénégal. Il risque de se retrouver seul au front.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn