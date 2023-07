15 juillet : Journée nationale pour la paix au Sénégal…

Dans un contexte socio politique très chargé et émaillé d’une escalade de la violence, les guides religieux, les chefs coutumiers et traditionnels, les associations islamiques et les organisations de la société civile sénégalaise organisent une Journée nationale pour la paix et de la stabilité au Sénégal.

Ce sera ce samedi 15 juillet 2023 à 9 heures précises à l’Institut Islamique de Dakar, sous le thème « Ensemble pour que le Sénégal demeure un havre de paix et de concorde ».

Cette journée sera aussi une occasion pour les initiateurs de tenir un discours rassembleur et d’inviter les uns et les autres autour de l’essentiel.

Coordination Communication et Médias

Aly Saleh