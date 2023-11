Matam : Me Malick Sall collecte 46.814 parrains pour Amadou Ba

Me Malick Sall à la tête d’une forte délégation des Forces républicaines de Matam a remis hier au délégué national M. Abdoulaye Diagne un lot de 46.814 parrains pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. La cérémonie s’est déroulée au siège de l’Alliance pour la République à Mermoz.

Me Malick Sall ne s’est pas déplacé seul. Il avait mobilisé de grosses pointures de l’APR de Matam notamment le directeur général de l’ASER Baba Diallo, les maires de Bokidiawé, Thilogne, le député Kalidou WAGUE, Mamadou Elimane KANE et le Conseiller économique, social et environnemental, Sidy Kawory Dia, Abou DIALLO. Pr Ibrahima Ka et Harouna Diallo respectivement maires de Vélingara Ferlo et de Louguéré Thioly y étaient représentés. En sus des maires cités plus haut, de grands responsables politiques de Nguidjilogne, Dabia, Nabadji, Ogo (Matam), Ndendory, Seno Palel (Kanel) et de Ranérou Ferlo : MM. Daha Seck et Baba Diallo Dg Aser ; El Hadj Thimbo, Moussa SY et Cheikh Kassé ; Ousmane KANE et le député Ousmane BA, avaient aussi remis leurs lots de parrainages à Me Malick SALL et ont pris part à cette cérémonie de dépôt, selon Le Témoin.

D’autres grands responsables, hommes et femmes, jeunes et vieux et les principaux collaborateurs de Me SALL ainsi que des conseillers municipaux des cinq communes de la région de Matam étaient également e la partie.