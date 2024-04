Matar Sène…Empereur à Diourbel

Matar SENE, Empereur à Diourbel.

Jamais de mémoire collective une victoire de l’opposition dans le département de Dioubel n’a été aussi significative et symbolique. Pour preuves, lorsque les média ont commencé a annoncé les scores enregistrés par le candidat de la coalition Diomaye-Président dans les différents lieux de vote, tout le monde était abasourdi au Baol et au-delà, dans les mémoires de ceux qui ont été torturés, jetés en prison, humiliés, ridiculisés. Et de ceux dont la voix nous envoie encore l’écho d’une blessure jamais fermée à cause de l’arbitraire, du népotisme, du clientélisme politique et de la mesquinerie.

L’impression générale fut que ce 24 Mars 2024, les étoiles comme les pontes du système à Diourbel s’étaient enfuis dans un petit coin du ciel pour éviter de voir le drame qui allait se produire. Aucun des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar au pouvoir n’a survécu à l’ouragan dont Matar SENE fut l’épicentre.

De Ndindy à Ndoulo en passant par Touba Lappé, Tocky Gare, Touré Mbonde, Patar, Ngohé, Taiba Moutoufa bref, aucun dignitaire du régime de Macky Sall n’a pu résister à la tempête, au rouleau compresseur « MATAR MOY DIOMAYE TE MOY SONKO ».

Alors que si nous remontons le cours de l’histoire, plus précisément lors des dernières élections présidentielles du 24 Février 2019, le nombre d’inscrits dans le département était de 110.748 dont 72.402 avaient voté soit un pourcentage de 65,38%, 872 bulletins nuls et 71.393 suffrages valablement exprimés.

Avaient obtenu: Macky Sall 40.501 voix soient 56,73%,

Idrissa Seck arrivait en deuxième position avec 22.026 voix soient 30,85%, Ousmane Sonko occupait la troisième place avec 6.300 voix soient 8,82%.

En fait cette élection avait aboutit à une situation paradoxale: la ligne de fracture entre partisans et adversaires du Président Macky Sall ne s’est jamais estompée. La défaite à cette présidentielle n’a jamais ébranlé leur patriotisme mais a au contraire renforcé leur détermination pour le triomphe du PROJET.

Cinq années plus tard, malgré la petitesse de ses moyens, ce fonctionnaire des finances tant persécuté, tant brimé voir rétrogradé dans son service du fait de son appartenance au Pastef mais surtout de sa proximité et de sa loyauté envers le Président Ousmane Sonko et ses amis patriotes concepteurs du PROJET, a permis au candidat Bassirou Diomaye Diahar Faye de rafler tous les centres de vote de la commune ainsi que le département avec de très grands écarts.

Ce tableau récapitulatif ci-dessous renferme des détails révélateurs sur le travail titanesque effectué par les patriotes du département de l’enrôlement à l’inscription massive des primo votants sur les listes électorales.

COMMUNES SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES BASSIROU DIOMAYE FAYE AMADOU BA DANK SENE 2.630 1.114 904 DIOURBEL 40.481 27.813 (68,70%) 10.191 GADE ESCALE 1.135 654 407 KEUR NGALGOU 1.769 899 669 NDOULO 3.359 1.508 1.035 NGOHE 6.178 3.046 2.474 PATTAR 4.468 2.762 1.335 NDINDY 3.468 1.766 1.471 TAIBA MOUTOUPHA 2.691 1.413 1.012 TOCKY 4.525 2.278 1.835 TOUBA LAPPE 1.110 586 437 TOURE MONDE 3.107 1.610 1.177 TOTAL 74.323 44.809 (60,28%) 23.052

Source: Commission Départementale de recensement des votes

Des ministres de la République, de très puissants Directeurs Généraux Nationaux, le lobby maraboutique, des Ambassadeurs, certains griots et tous les communicateurs traditionnels sont battus à plate couture, réduits au néant et soigneusement rangés dans sa gibecière.

Dans ce même sillage, certains chroniqueurs et journalistes « alimentaires » de renom, partisans du moindre effort, financés parfois par les « microbes » du régime Faye-Sall et bénéficiaires de salaires faramineux issus du « Tok Mouy Dokh » reposeront désormais au cimetière de la honte, du mépris et du dégout.

Dans la liste macabre des victimes de la Coalition Diomaye-Président sous la houlette de Matar SENE nous pouvons en citer à titre d’exemples: Dr Fatou Diané Gueye, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants associée à son époux Moustapha Gueye Junior Directeur du CROUS de l’Université Alioune Diop de Bambey qui ont utilisé tous les moyens de l’Etat mis à leur disposition pour faire triompher le candidat de la coalition au pouvoir Amadou Ba. Malgré les nombreux billets distribués pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam en 2024 et les recrutements irréguliers et abusifs au CROUS de l’Université Alioune Diop de Bambey, la défaite a été rocambolesque comme dans une œuvre de fiction. Tout ce personnel recruté, dont la plupart n’ont même pas obtenu un niveau d’Etudes

équivalent au Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires percevaient des salaires au dessus de la normale frôlant parfois même l’extraordinaire. Bon nombre de ces salariés occupaient des fonctions nouvelles d’ »influenceurs », « de chroniqueurs » dans certaines radios de la localité et de « communicateurs traditionnels ». Force est de constater que Diourbel était le laboratoire expérimental du concept « Tok Mouy Dokh » (ne rien faire et percevoir mensuellement un salaire). Dans cette mouvance Pape Modou Fall, Directeur de l’Emploi fut la colonne vertébrale de ce dispositif clé et joua un rôle de toute première importance à travers le projet « Xeyu Ndaw Yi ». Ce dernier, économiquement parlant est parti pour figurer parmi les plus gros scandales financiers sous le régime de Macky Sall à Diourbel et partout ailleurs.

Comment expliquer que des fonctionnaires en service de surcroit payés par le Trésor National puissent bénéficier d’autres salaires parallèles pour le simple fait qu’ils sont sous la tutelle d’un ministre ou d’un Directeur Général délinquant financier.

Lorsque psalmodier les écrits d’un saint ou chanter les louanges d’un individu ou d’un Cheikh quelconque procure un bon salaire nous assisterons inéluctablement à une banalisation du diplôme qui reste toujours un Titre pire encore nous participons à cette entreprise de désacralisation et de dévalorisation de la fonction du travail qui selon le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba est un tremplin pour accéder à Dieu.

Le Ministre Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale à travers les compromissions, les allégeances et un « griotisme » à la limite ridicule n’a pu éviter l’hémorragie aux membres de son clan. Sur ce, Dame Diop Ancien ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’insertion appelé à d’autres fonctions auprès du Président Macky Sall, malgré ses visites de proximité et ses nombreuses porte à porte orchestrées pour un probable achat des consciences n’ont pas empêché aux Diourbellois qui ont eu la clairvoyance d’encaisser son argent qui en réalité leur revenait car étant celui du contribuable sénégalais soit volé ou dilapidé dans leurs fonctions respectives et maquillé sous les termes de « fonds politiques » ou « fonds de campagne » et de voter en faveur de la tempete « Matar Moy Diomaye Té Moy Sonko ».

Les couteaux de seconde main à l’image de Docteur Soumaré, Ancien Directeur General de l’ONFP actuel Directeur de la PRA (Pharmacie Nationale d’Approvisionnement), de Abdourahmane Ly, Directeur de l’Insertion, de Malick Fall, Député-maire de la Ville de Diourbel, de Saer Diop, Président du Conseil de Gestion – Laboratoire National sur l’Eclairage, de Pa Abou Camara, P.C.O au Ministère de l’Emploi, Cheikh Seck, Honorable député à Ndindy où depuis Senghor et la Première république, le parti au pouvoir a toujours remporté les élections , de Bouré Séne, Inspecteur de l’Enseignement Professionnel au Ministère de l’Emploi, du General Meissa Céllé Ndiaye, Aide de Camp du Président du Macky Sall au Palais de la République dont la famille distribuait des denrées de toutes natures mensuellement à une population désespérée, meurtrie et affamée et qui était condamnée à vivre sous le diktat d’un système moribond constitué de criminels économiques et qui ont été tous laminés dans leurs bureaux et centres respectifs de votes par de très jeunes patriotes décidés vaille que vaille à faire triompher LE PROJET dés le premier tour et avec la maniére.

La liste n’est pas exhaustive mais il faut beaucoup d’humilité pour parler d’un homme qui a fait de sa vie une longue route pour la marche vers la dignité. Celle d’abord de son peuple, condamné à vivre sous la loi de l’un des régimes les plus barbares que le Sénégal n’ait jamais connu et dont le Président Macky Sall fut l’emblème. L’exemple du jeune détenu politique Ndongo DIOP, un des lieutenants et inconditionnel de Matar SENE, arrêté et emprisonné pendant presque dix-huit mois sans aucune base juridique légale en est une des parfaites

illustrations. Celle ensuite de son être par le combat quotidien contre la forfaiture. Dans les rainures de ses veines coule un sang patriotique. Humain, jamais trop humain obsédé par le respect et l’humilité envers ses voisins, il a réussi à être un individu, singulier et unique en même temps que le symbole d’une région, d’un département et d’un quartier.

Sur toutes les lèvres à Diourbel la population ne prononce qu’un seul mot : MERCI MATAR. MERCI d’avoir installé le Pastef en des moments très difficiles dans le Baol.

MERCI d’avoir proposé aux jeunes le travail décent en lieu et place du « TOK MOUY DOKH ».

MERCI d’avoir libéré les Diourbellois de l’arrogance, du caractère zélé et de l’indiscipline de nos politiques.

MERCI d’avoir ravivé la flamme de l’espoir chez les jeunes qui préféraient partir que de rester esclaves ou prisonniers dans les geôles d’un régime sadique.

MERCI d’avoir réduit certains politiciens locaux champions de la transhumance en une véritable ferraille politique rangée pour l’histoire aux tablettes de l’oubli et aux calendes grecques.

MERCI d’avoir appris aux jeunes que seul DIEU est aux commandes. Et qu’il n’y force ni moyen si ce n’est en Dieu.

BASSIROU FALL HISTORIEN ET CHERCHEUR EN RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES

SPECIALITE: LES MIGRATIONS LIBANAISES EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET DANS LE MONDE.