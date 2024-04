Serigne Saliou Fall analyse un témoignage de Moustapha Guirassy sur Bassirou Diomaye Faye

L’enveloppé du Témoignage sur le Président Diomaye Faye par Moustapha Guirassy Directeur de campagne de la Coalition Diomaye Président.

BASE DE REFERENCE : Youssoupha Mine. VoxPopuli n°2167 Samedi 30 au Lundi 1 Avril 2024 page 2.

SOURCE DE MOTIVATION DU PROJET : Le Saint Coran Sourate 103 : «1 Par le Temps ! 2 L’homme est certes, en perdition,

3 sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance».

AVANT PROPOS : Un témoignage est un écrit et/ou fait relaté par un individu. Ce dernier qui a assisté à un événement déterminé, qui peut certifier quelque chose d’important sur l’existence ou l’accomplissement de ce fait intéressant porté. Ce dernier qui a vu ou entendu de manière significative pour reconsidérer tout ou partie des faits expliquant l’évènement choisi. En droit, le témoin est celui qui a vu, qui a assisté, qui a une connaissance personnelle du sujet. Le témoignage de Moustapha Guirassy est un écrit, recueilli de source digne de foi. Le contenu est le reflet des enseignements voire des engagements qui visent à immortaliser les engagements récents du nouveau Président du Sénégal. Cet écrit est certes pertinent, digne de foi et de haute tendance mobilisatrice de ressources intellectuelles pour la matérialisation de la circonstance.

MISE A NIVEAU : Elu au premier tour, à l’issu du scrutin, le Président Bassirou Diomaye Faye a fait part du poids de responsabilité qui lui a été confiée par les Sénégalais et Dieu(LSI). Un aveu qu’il lui a fait, a confié hier, Mousytapha M Guirassy, le directeur de campagne de la Coalition Diomaye Président.

CONJUGAISON DE LA TENEUR ET DE LA PORTEE DU TEMOGNAGE : Les quelques extraits révélés dans l’interview du Professeur Guirassy constituent encore une description du portrait moral du nouveau Président de la République Diomaye Faye. Le portrait moral présente tout ce qui n’est pas visible : les qualités de la personne qu’on décrit, ses défauts, ses goûts, ses habitudes. Pour faire ce type de portrait, Moustapha Guissary a fait appel de certains éléments de langue : un vocabulaire précis, des verbes expressifs, des formules et des techniques de style pour nuancer. En somme, le portrait moral du Président Diomaye Faye dégagé par l’auteur a permis de découvrir sa vie intérieure au-delà de ce qui est visible.

PERTINENCE DU TEMOINAGE : «Aujourd’hui, le peuple attend de nous qu’on se mette au travail». Pour lui, indique Monsieur Guirassy «on a dépassé le stade des jubilés et des manifestations de joie. Il ne nous reste qu’à aller travailler ». Extrait du Témoignage de Moustapha Guirassy. CIRCONSCRIPTION DU TEMOIGNAGE : «Le Président Diomaye Faye, c’est quelqu’un qui est très respectueux. C’est quelqu’un qui a le sens de l’écoute. Et il s’est le faire avec humilité. C’est ça nature. Ceux qui connaissent le Président Bassirou Diomaye Faye, lui reconnaissent premièrement cette qualité». Moustapha Guirassy dixit.

L’ORIENTATION DU TEMOIGNAGE : «Le Président Diomaye Faye m’a dit, il y’a 2 ou 3 jours : «ces pouvoirs que Dieu m’a confié, cette confiance que le peuple me fait, est trop lourd. Et je Lui rends grâce pour cette mission. Ce parce qu’il s’agit juste de travailler et de servir le peuple sénégalais». On attend qu’il travaille mais lui aussi va être exigent vis à vis des sénégalais. Pour qu’on puisse arriver à cette transformation notoire, attendu dans le pays confié». Moustapha Guirassy dixit.

Le témoignage de Moustapha Guirassy circonscrivant le Président Diomaye Faye a la valeur d’’expression citoyenne. En effet ce fut une prise de parole. Une expression à caractère publique. Ledit témoignage est relatif à la vie en société suite au scrutin présidentiel. Et à une volonté politique de rupture exprimée. Dès lors, l’interview reflet d’expression citoyenne de l’auteur, tend à optimiser l’apport des ressources humaines. Cette vision est à partir des éléments par lesquels on apprécie, habituellement l’auteur, dont la valeur intrinsèque soutenant ses propres propos.

C’est certainement par connaissance de cause que le Professeur Guirassy s’est livré au portrait moral du Président en exercice. La description des traits de caractère, des sentiments, des opinions et des comportements de son excellence Diomaye Faye tapissent l’enveloppé de l’interview. Ce fut pour l’auteur de dévoiler l’homme sur qui repose le destin du Sénégal dès aujoud’ hui. Tel doigté constitue l’essence majeure autour du témoignage sous orbite.

Fait à Touba Mbacké le 2 Avril 2024 .

Serigne Saliou Fall, Membre du Collectif des Leaders de la Coalition Diomaye Président.

Président du Parti politique Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement inclusif.

Expert en Management de projet – Economie Finance. Diplômé en Investing and Money Management.