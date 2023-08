Maurice Soudieck Dione, un agrégé au service de Sonko…Et il n’est pas seul

Maurice Soudieck Dione, le désagrégé politique, René LAKE, le ténébreux politicien.

(Par Abdoulaye Mamadou Guissé).

L’agrégé en sciences politiques, le Pr Maurice Soudieck DIONE dans une interview accordée à Radio France International RFI, le 7 juin 2022, affirmait « Naturellement, ce sont des élections qui vont être tronquées’’ en parlant de l’élection présidentielle de 2024.

Le professeur DIONE enseignant à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, a déclaré, le dimanche 2 juillet 2023, la « fragilisation de nos institutions » par une 3e candidature du président de la République, Macky Sall à l’émission Objection de la radio Sud Fm.

Soudieck DIONE de poursuivre : « L’actuel chef de l’Etat du fait de son obsession d’une 3ème candidature illégale au regard de la Constitution est depuis 2019 dans une logique de management des risques’’.

Alors, le lendemain, lundi 4 juillet 2023, le Président Macky Sall a déclaré sa non-candidature et n‘ayant jamais dit qu’il sera candidat.

Le président Sall a rendu ridicule et a fait honte au Pr Maurice Soudieck DIONE qui ne mérite pas son grade d’agrégé en sciences politiques.

Soudieck DIONE est désagrégé car ses analyses sont subjectives, unilatérales, frisant même la partisannerie sonkoïste. Un Professeur qui ne sait pas prendre du recul, suivant l’effet de mode populiste, s’acharnant sur celui qui incarne l’institution républicaine dans toutes ses analyses qui chargent : Ce Professeur est disqualifié.

Suivons l’autre renégat politique, René Lake, résidant aux Etats Unis et s’acharnant régulièrement sur le Sénégal.

Dans un entretien avec la Voix de l’Amérique TV et relayé le 5 juillet 2023 par SenePlus, site de propagande pour Sonko, le violeur des droits féminins, le pseudo-analyste politique, René Lake, propriétaire de SenePlus, a été secoué par la décision du Président sénégalais Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat à l’élection présidentielle de février 2024.

Le président Macky Sall a dérouté René Lake avec sa campagne de propagande anti-Macky Sall et orchestrée par un groupe d’intellectuels et de journalistes à la solde de Sonko. Quelle bassesse !

Ces intellectuels de bas étage se sont faits petits à cause de leur zèle et de leur position opportuniste. Tels que Alymany Bathily, ancien du Panos, universitaire aigri, Charles Fournier qui porte l’animosité gratuite contre Macky Sall, le prétentieux Pierre Sané qui rêvait de poste de Ministre des Affaires Etrangères, Yacine Fall Pastef et Jacques Habib Sy, ce couple revanchard à l’ambition démesurée, le journaliste-troskiste renégat Demba Ndiaye, ancien de Sud Quotidien, le trio-promoteur Lgbtiste, Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr, Mbougar Sarr avec leur texte collectif pro Sonko et anti-universitaire.

Et les 104 intellectuels signataires d’un torchon de communiqué piégeant Wolé Soyinka du Nigeria et Ngugi Wa Thiongo du Kenya qui regrettent actuellement leur prise de position contre le président Macky Sall.

Le discours historique du Président Macky Sall sur sa non candidature a bouleversé tous les thurifères de Sonko qui ont mis à terre leur plume. Tous ces soi-disant intellectuels ont cautionné les destructions des archives et facultés universitaires de Dakar. Ils ont souillé la mémoire de Cheikh Anta Diop.

Dans son entretien avec la Voix de l’Amérique Tv, René Lake, le propagandiste de Sonko prédit l’implosion de l’alliance Benno Bokk Yakaar (BBY), soulignant que «la décision tardive du président Sall n’est pas à l’avantage de son camp et du coup, l’opposition est en bonne position pour capitaliser sur la situation ». René Lake est un piètre analyste politique parce que trop penchant pour un camp, donc partisan. René s’est éloigné de l’objectivité depuis son allégeance Ousmane Sonko.

La démocratie sénégalaise reste debout, le Sénégal en modèle. N’en déplaise à Maurice Soudieck DIONE, René Lake et compagnie qui travaillent à l’implosion du pays de Ndiadiane Ndiaye. Peine perdue.

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Conseiller Spécial du Président

Du Conseil Economique Social et Environnemental.