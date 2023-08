Khalifa Sall s’est servi de Sonko et Yewwi pour se relancer en politique

Selon Djibril Diop, Président FPRS : « YAW a servi de tremplin à Khalifa Sall pour effectuer sa renaissance politique… »

Djibril Diop ajoute une couche au débat. Le Président du parti Front Pour la République du Sénégal (FPRS/And Liguèy) , dans une récente sortie médiatique, revient avec force détails, sur la crise manifeste au niveau de la Coalition Yewwi Askan-Wi dont il était un membre fondateur.

Pour lui, le comportement de la Plateforme « Taxawu Sénégal » de Khalifa Sall et Cie n’a jamais été sérieuse dans son compagnonnage avec Ousmane Sonko. A l’en croire ces socialistes « bannis » ont servi tout simplement de lui pour rebâtir une nouvelle santé publique dans l’espoir de retourner au pouvoir.

Exclusion de Taxawu des rangs de YAW

J’ai toujours dit que la Coalition Yewwi Askan-Wi traîne des tares incompatibles avec l’esprit de groupe. Au niveau de cette organisation, trois( 3) partis faisaient la pluie et le beau temps, à savoir, le Taxawu de Khalifa Ababacar Sall, le Pastef de Ousmane Sonko et le PUR. Ils prenaient toutes les décisions sans aucune concertation avec les autres. Ils s’accapraient de tout.

Le temps qui est le meilleur juge vient de leur mettre sur le fait accompli. D’ailleurs, c’est ce qui a motivé notre départ en tant que membre de la conférence des leaders de YAW et la création d’une autre Coalition, Yewwi Sénégal(YES) avec d’autres formations politiques. Pour divorce, on voyait venir ce divorce car rien n’a été sincère entre eux. Ils n’ont pas les mêmes âgendas et chacun de ces leaders travaillait pour ses intérêts crypto-personnels.

Khalifa Sall, artisan du sabotage des listes de YAW aux Législatives

Notre position a toujours été clair: les socialistes veulent coûte que coûte opérer un retour aux affaires. Pour ce faire, ils ont une ligne. Ils savaient que Ousmane Sonko drainait des foules mais n’a pas l’expérience. Ils l’ont rejoint pour récolter du gain politique. Voilà tout le sens de leur adhésion à la Coalition Yewwi Askan-Wi. Aux élections législatives, ils ont saboté les listes de notre Coalition (YAW, la liste titulaire).

C’est ça leur manie sournoise. Khalifa Sall s’est servi alors de YAW pour pouvoir dialoguer avec le Président de la République Macky Sall et recouvrer, après, ses droits. Avec sa bande, il a tout fait pour que Sonko n’aille pas à l’Assemblée Nationale. YAW lui a donc servi de tremplin pour effectuer sa renaissance politique. Le leader du Pastef présentait un danger pour lui. Ce que ce dernier ignorait royalement.

Inexpérience de Sonko

Ousmane Sonko doit savoir que le radicalisme ne mène à rien. Devant un pouvoir qui détient la force (pardon de la tautologie !), il devait faire preuve de lucidité. Ce n’est pas par la guérilla, les discours haineux, les attaques incendiaires qu’on peut accéder au pouvoir. Sonko manque de culture politique et il vient de le constater. C’est malheureux pour lui.

Après la Mairie de la Ville de Dakar, il ya lieu de corriger ce qui se passe au bureau municipal de la Ville de Guédiawaye

Taxawu ambitionne de tuer le Pastef. L’évolution de la situation politique et les conséquences qui en découlent en disent long. Ce qui se passe à la Mairie de la Ville de Dakar, c’est de la politique et rien d’autre. A Guédiawaye, le premier adjoint au Maire Ameth Aïdara est un homme et s’appelle Cheikh Sarr. On nous dit qu’il n’y a pas de plainte et on laisse les choses perdurer. C’est injuste dans un État de droit. On doit respecter la parité aussi au niveau de cette localité. C’est une incohérence à corriger. La loi doit être appliquée de la même façon pour tout le monde.

Taxawu/BBY : le danger !

Khalifa Sall de Taxawu, à vrai dire, ne croit plus à l’esprit de Yewwi Askan-Wi. Les animateurs de Taxawu s’approchent de plus en plus de BBY. Moi, je flaire un danger. Les socialistes n’ont jamais été en conflit. Ils sont des scientifiques qui usent et abusent de la stratégie de la terre brûlée. Leur ordre du jour: trucider le Benno en l’amputant de certains de ces membres. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour revenir au pouvoir.

La preuve, Khalifa Sall nous a tous sacrifiés pour ses propres intérêts. Aujourd’hui, la vérité est que Yewwi Askan-Wi n’existe que de nom et certains de ses responsables font un semblant de soutien à Ousmane Sonko pour espère lui « soutirer » quelques électorats puisqu’il est dans de sales draps.

Immaturité de Sonko et Cie

Le leader du Pastef a voulu brûler les étapes. En politique, l’erreur se paie cash. Il a fait fait dans l’autoglorification. Aujourd’hui, son « Gatsa Gatsa » a viré au « Massa-Massa » et nous qui lui ouvrions les yeux, on nous taxait de pactiser avec le régime en place.

Djibril Diop, Président du parti Front Pour la République du Sénégal (FPRS/And Liguèy)