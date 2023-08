Général Diene Gueye écrit au président Macky Sall

Lettre ouverte au Président Macky Sall

Amertume, angoisse, désarroi….

Les qualificatifs sont loin d’être exhaustifs pour manifester notre sentiment de regret quand de par des considérations malsaines et subjectives qu’on veuille nous imposer un choix qui ma foi ne revêt pas sur un critère légitime et populaire.

Certaines décisions mettent dans l’embarras de dignes responsable qui ont sacrifié leur vie et qui ont cru dès le début au projet de son excellence, le Président Macky Sall, notre leader et Mentor.

Choisir, certes c’est difficile, mais il faut prendre en considération tous les critères objectifs et légitimes.

Au sein de notre mouvance, la coalition Benno Bokk Yakaar, on peut se permettre de dire qu’avec de potentiels candidats, on peut y extraire un Choix légitime qui n’est même pas à la trempe de ceux qu’on veut nous imposer.

Qu’ils soient Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo ou même Boune Dione et Mame Diop, je ne crois pas que mon Président et Mentor avec qui nous avons longuement acheminé, puisse nous larguer sur aucune base légitime. Et le faisant, ce sera l’hécatombe totale pour Benno et pour APR.

Si certains, de par des lobbys et malversations, corrompent des journalistes, chroniqueurs, hommes d’affaires et même religieux pour influencer la décision du Président, c’est parce-qu’ils roulent que pour leurs intérêts et walahi Amadou est derrière tout ça . Il n’est pas digne de confiance et ce serait un candidat de discorde.

Donc Cher Président, il n’est jamais trop tard pour bien faire, la conservation du pouvoir se passe d’abord par des choix légitimes et justifiés.

Général Diène Gueye, conseiller municipal commune de Touba,

conseiller départemental

Responsable politique APR TOUBA

FIDÈLE MACKYTSE