Amadou Ba obtient des renforts pour la présidentielle

Le samedi 5 août 2023, des militants et sympathisants de l’Alliance pour la République (APR) ainsi que des partis alliés de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) du Sénégal et de la diaspora se sont rassemblés à Paris. Cette rencontre avait pour objet d’examiner la situation politique du Sénégal, notamment la question cruciale de la désignation du candidat de la coalition BBY en vue de la Présidentielle de février 2024.

Au cœur des débats, les enjeux nationaux et internationaux liés au contexte économique et géopolitique actuel. Les participants se sont convaincus que le futur candidat de BBY devra être un homme d’État, doué pour le dialogue et le consensus. Dans ce contexte, le parcours du Premier ministre Amadou Ba a été souligné, avec sa grande expertise sur les questions économiques, diplomatiques, sociales et politiques.

Les membres du Réseau international des amis et sympathisants d’Amadou Ba sont persuadés que le Premier ministre Amadou Ba saura pérenniser les acquis et renforcer la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, selon Seneweb. «Confortés par l’espoir que portent des millions de Sénégalaises et Sénégalais», ils affirment leur choix et leur soutien à la candidature du Premier ministre Amadou Ba à l’élection présidentielle de 2024. Leur conviction est que sa candidature représente la voie vers un avenir prospère pour le pays.

Cependant, il reste encore à voir si le président de la République Macky Sall fera ce choix en désignant la personnalité qui représentera Benno Bokk Yaakaar pour cette élection majeure.