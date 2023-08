Yewwi préoccupé par l’Etat de santé de Sonko

La Coalition Yewwi Askan Wi exprime sa préoccupation concernant l’état de santé de Ousmane Sonko suite à son évacuation aux urgences.

« Nous condamnons fermement l’acharnement et le harcèlement de Macky Sall et son régime extrêmement violent contre le président Ousmane Sonko et tout ce qui lui est lié, la Coalition Yewwi Askan Wi tient Macky Sall comme unique responsable de tout ce qui arrive et adviendrait à l’otage Ousmane Sonko.

La santé et la vie de leur président Ousmane Sonko étant non-négociables, la Coalition Yewwi Askan Wi appelle le peuple sénégalais à la mobilisation à l’image de la diaspora, et toutes les organisations de défense des droits de l’homme pour la libération immédiate et sans condition du Président Ousmane Sonko », lit-on dans un communiqué.