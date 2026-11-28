L’humoriste et influenceur mauritanien Kodda Sall a été placé en garde à vue le vendredi 27 novembre, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il appelle les Mauritaniens noirs à ne pas prendre part aux célébrations de la fête nationale du 28 novembre. Ses propos, qui présentent cette journée comme un jour de deuil plutôt que de fête, renvoient aux exécutions de militaires noirs survenues à Inal en 1990.

Publiée le jeudi 26 novembre, la vidéo a rapidement suscité des réactions. Face caméra, Kodda Sall affirme que le 28 novembre « n’est pas une fête, c’est un deuil ». Il invite ainsi les Mauritaniens noirs à boycotter les festivités marquant le 66e anniversaire de l’indépendance du pays. Selon les informations rapportées par la presse locale, l’influenceur, qui compte plus de 9 millions d’abonnés sur TikTok et 2,2 millions sur Facebook, a été convoqué le lendemain avant d’être retenu par les services chargés de la cybercriminalité.

Au cœur de cette polémique se trouve le massacre d’Inal, survenu dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990. Vingt-huit militaires noirs, identifiés par des numéros allant de 1 à 28, avaient été pendus dans cette garnison située dans le nord de la Mauritanie. Ces exécutions auraient eu lieu sous le régime du colonel Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, après que les militaires eurent été accusés de préparer un coup d’État.

Ces événements s’inscrivent dans le dossier du « passif humanitaire », qui renvoie aux violences et exactions commises contre les populations noires de Mauritanie au début des années 1990. Un comité d’experts des Nations unies fait état de plusieurs centaines de militaires noirs victimes d’exécutions extrajudiciaires entre septembre 1990 et février 1991.

Adoptée le 14 juin 1993, une loi d’amnistie a empêché les poursuites judiciaires contre les responsables présumés de ces exactions. Selon un rapport de 2020, cette loi demeure en vigueur. Les autorités mauritaniennes soutiennent avoir apporté des réponses judiciaires et accordé des réparations conformément à ce dispositif. Les associations de victimes continuent, pour leur part, de réclamer son abrogation et l’établissement des responsabilités.

Chaque année, la célébration de l’indépendance ravive ainsi les divergences autour de cette mémoire douloureuse. D’un côté, les cérémonies officielles marquent la naissance de l’État mauritanien. De l’autre, les familles des victimes et les organisations engagées dans la défense de leurs droits réclament vérité et justice. En 2020, trente-six veuves, orphelins et militants avaient notamment été interpellés lors d’une manifestation organisée en marge des célébrations.

L’arrestation de Kodda Sall a également provoqué plusieurs réactions. Biram Dah Abeid, figure de la lutte contre l’esclavage en Mauritanie, a salué la prise de parole de l’humoriste, estimant qu’il avait rempli son devoir en dénonçant le silence des autorités sur le passif humanitaire. Le député Khally Mamadou Diallo a, de son côté, considéré que l’influenceur avait simplement exprimé une revendication portée depuis des décennies par les familles des victimes. Il a également averti que cette arrestation pourrait renforcer la mobilisation de la jeunesse.

Au-delà du cas de Kodda Sall, cette affaire remet au premier plan la question du passif humanitaire et des revendications mémorielles qui continuent de traverser la société mauritanienne, plus de trois décennies après les événements d’Inal.