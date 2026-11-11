Diplomatie : Le Mali dément toute expulsion de sa chancellerie à Dakar

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali a formellement démenti les informations faisant état d’une prétendue expulsion de la chancellerie malienne à Dakar. Dans un communiqué publié ce mercredi 11 novembre 2026, la diplomatie malienne apporte des précisions sur les procédures en cours au Sénégal.

Selon le ministère, les discussions engagées avec les autorités sénégalaises concernent uniquement une parcelle non bâtie. « Des discussions en cours concernent uniquement une parcelle non bâtie qui fait l’objet d’un suivi en rapport avec les Autorités compétentes de la République sœur du Sénégal », précise le communiqué.

L’autorité diplomatique malienne insiste également sur le fait qu’aucune mesure d’expulsion ne vise les installations officielles du pays au Sénégal. « La Chancellerie, la résidence de l’Ambassadeur, et aucun autre service de l’Etat malien en République du Sénégal ne font l’objet d’une quelconque mesure d’expulsion », affirme-t-elle.

Dans ce texte rendu public par le Bureau de l’Information et de la Presse, le ministère malien remercie par ailleurs les autorités sénégalaises pour leur disponibilité dans le suivi de ce dossier.

Bamako réaffirme son attachement aux « excellentes relations d’amitié, de fraternité et de coopération » entre la République du Mali et la République du Sénégal.