Brésil : Lula remporte un quatrième mandat face à Flavio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva a remporté, dimanche 25 octobre, le second tour de l’élection présidentielle brésilienne. Le président sortant, âgé de près de 81 ans, a obtenu 51,79 % des suffrages, contre 48,21 % pour son adversaire d’extrême droite, Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro. Cette victoire lui ouvre la voie à un quatrième mandat non consécutif, alors que son rival conteste le résultat et annonce vouloir demander l’annulation du scrutin.

Le résultat constitue un retournement par rapport au premier tour, où Lula avait recueilli 45 % des voix, contre 47 % pour Flavio Bolsonaro. Selon RFI, la mobilisation des militants de gauche entre les deux tours, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain, a contribué à cette remontée. Le taux d’abstention a par ailleurs atteint son niveau le plus bas depuis vingt ans, tout comme le nombre de bulletins blancs et nuls.

À l’annonce des résultats, des partisans du président sortant ont célébré sa victoire dans plusieurs villes, notamment sur l’avenue Paulista, à São Paulo, et dans le centre de Rio de Janeiro. Lula a salué la mobilisation des électeurs, estimant qu’ils avaient compris l’importance du vote pour la préservation de la démocratie. Il a également annoncé son intention de réguler les plateformes numériques, dénonçant leur influence dans le processus électoral.

La défaite du candidat conservateur a rapidement été suivie d’une contestation. Dimanche soir, à Brasilia, Flavio Bolsonaro a annoncé son intention de demander « l’annulation des élections », affirmant qu’il lui était impossible de reconnaître le résultat en l’état. Il a notamment évoqué des points qui, selon lui, restent à éclaircir après la controverse ayant conduit à une prolongation de deux heures du vote.

Cette prolongation avait été décidée par un juge de la Cour suprême à la suite d’un recours de l’équipe de campagne de Lula. Le président sortant avait dénoncé des entraves au vote, affirmant que des électeurs avaient été empêchés de se rendre aux urnes dans certaines villes, notamment à São Paulo et à Salvador de Bahia.

La campagne a ainsi mis en évidence les divisions persistantes au sein de la société brésilienne. Si les partisans de Lula ont accueilli le résultat avec enthousiasme, des électeurs de Flavio Bolsonaro ont exprimé leur inquiétude face aux conséquences politiques et économiques de cette réélection.

Malgré son succès présidentiel, Lula devra composer avec un Parlement marqué par une forte progression des forces conservatrices lors des élections législatives organisées trois semaines plus tôt. Cette configuration pourrait compliquer l’adoption de ses projets et limiter sa marge de manœuvre au cours de son nouveau mandat.

Le scrutin représente néanmoins une victoire importante pour la gauche brésilienne, dans une région où plusieurs pays ont connu une progression de la droite. Lula s’est notamment présenté comme un défenseur de la démocratie et un rempart face aux pressions commerciales et diplomatiques des États-Unis.

La réélection du président brésilien a suscité des réactions sur le continent américain. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a salué la victoire du peuple brésilien et félicité Lula. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a, lui aussi, adressé ses félicitations au dirigeant brésilien, évoquant la continuité de la paix, de la souveraineté et de la justice sociale. Au Chili, le président José Antonio Kast a également félicité Lula et exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales.

Cette nouvelle victoire marque une étape supplémentaire dans la carrière de Lula, qui a déjà dirigé le Brésil de 2003 à 2010. À l’issue de son prochain mandat, en 2030, il aura totalisé seize années à la tête du pays et sera âgé de 85 ans.

Issu d’un milieu modeste dans l’État du Pernambouc, le dirigeant a construit sa carrière politique autour de la défense des classes populaires. Malgré l’usure du pouvoir et les controverses ayant affecté son Parti des travailleurs, il est parvenu à convaincre une majorité d’électeurs lors de ce second tour.

Durant la dernière phase de la campagne, Lula a notamment mis en avant des mesures sociales, dont la revalorisation de la Bolsa Familia, le programme destiné aux familles les plus pauvres. Sa victoire lui permet de prolonger son expérience au sommet de l’État, mais la contestation du résultat par son adversaire et le poids de l’opposition au Parlement annoncent un nouveau mandat politiquement disputé.