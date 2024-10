Mbacké : Amy Bakhao Fall tourne le dos à Dethié Fall

Le parti PRP de Dethié Fall perd une responsable politique de taille dans le département de M’backé. En effet, Mme Amy Bakhao Fall, conseillère départementale et femme de développement très influente dans le terrain politique mbackoise, met fin à son compagnonnage avec Dethié Fall en lui adressant une lettre dont www.xibaaru.sn a reçu une copie :

Monsieur le Président du Parti PRP

Objet : Lettre de démission

Monsieur le Président,

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions en tant que membre du PRP, avec effet immédiat.

Après une période de réflexion approfondie, j’ai pris la décision de mettre un terme à mon engagement au sein du parti. Cette décision, bien qu’elle n’ait pas été facile à prendre, est motivée par des raisons personnelles et professionnelles. Mon parcours au sein du parti m’a permis de vivre des expériences enrichissantes et de contribuer aux idéaux que nous défendons. Cependant, il me semble que mon chemin me conduit désormais vers d’autres horizons.

Je tiens à exprimer ma gratitude pour les opportunités que le parti m’a offertes et à saluer l’ensemble des membres pour leur dévouement et leur engagement. J’espère que nos chemins se croiseront à nouveau dans un avenir proche, et je vous souhaite, ainsi qu’à tous les militants du parti, beaucoup de succès dans les projets à venir.

Je vous prie de croire, Monsieur le President, en l’assurance de ma considération distinguée.

Amy Bakhao Fall

Quand à la prochaine destination politique de la responsable Amy Bakhao, elle préfère observer un recul pour mieux rebondir et jouer pleinement son rôle de femme de développement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn