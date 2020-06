Mbacké et Touba en colère : 8 ans sans portefeuille

Attention Monsieur le Président les aperistes de Touba Mbacké sont frustrés et fâchés

Monsieur le Président de la République

La politique est considérée au Sénégal comme une petite plante, les militants l’arrosent, la surveillent, la protègent contre les animaux et le soleil pour éviter qu’elle se fane et devient plus tard un arbre ou le Président en profite seul avec sa famille de l’ombrage de l’arbre et continue à demander aux militants de protéger l’arbre à son absence. C’est ce que vos militants de Mbacké font depuis huit ans, vous soutiennent et les mesures individuelles vous les choisissez ailleurs. Est-ce que vous êtes rendus compte que depuis 2012 le département de Mbacké et sa commune de prestige Touba enregistrent :

Zero Ministre

Zero PCA

1 seul directeur

Et Pourtant en 2012 vos responsables ont fait voter plus 35000 voix et en 2019, 69000 voix équivalent du triplé de voix obtenus dans les départements de Linguère et de Matam.

Notre blocage a un seul remède des postes de responsabilité. Sans ces postes nos suffrages continuent de régresser de jour au jour.

A Mbacké nous avons des personnalités politiques qui peuvent être votre héritier mais malheureusement vos renseignements ont toujours révélé du négatif sur cette population ambitieuse et responsable.

L’heure est grave mettez nous au même niveau des autres responsables politiques des autres communes vous verrez un changement que vous n’aurez jamais imaginer. On peut bel et bien faire mieux que les autres ce que nous demandons, de nous mettre à l’essai. Seuls les fils de Mbacké peuvent développer notre terroir.

Louy jot jotna Ministre Wala DG laniou beug.

Wassalam.

Un militant frustré et découragé