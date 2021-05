Mbacké : Fallou Ndiaye déclare sa candidature au conseil départemental

Le président du Mouvement Citoyen Républicain « Guindi Askan Wi » reprend du service. Fallou Ndiaye qui avait gelé ses activités politiques a décidé de descendre sur le terrain politique. Interrogé sur la question, le responsable de dire que son comportement était motivé par le mois de Ramadan et la non proclamation de la date des élections municipales et départementales prévues pour le 23 janvier prochain.

L’ancien coordonnateur de la diaspora déclare aussi sa candidature au conseil départemental de Mbacké. Après une large concertation avec certains responsables politiques, Fallou Ndiaye n’écarte toutefois pas une possibilité d’alliance avec toute coalition à la condition de tomber d’accord sur les modalités.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn