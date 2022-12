Mbacké : la mairie capacite ses conseillers

Afin de mieux préparer les conseillers municipaux pour une meilleure efficacité dans le travail, la mairie de Mbacké a organisé une session de renforcement de capacité à l’intention des élus, du personnel communale autres acteurs territoriaux de la municipalité.

L’objectif est de les préparer à assumer leurs missions de gestion et d’animation du développement territorial avec l’amélioration des pratiques d’administration locale et la gestion des collectivités territoriales, d’avoir une bonne connaissance des rôles et responsabilités des commissions et des autres acteurs mais aussi d’asseoir les jalons d’une meilleure efficacité et efficience dans les interventions municipales.

Les résultats attendus sont une meilleure compréhension du fonctionnement du conseil municipal de Mbacké et permettre aux élus et au personnel de la commune d’avoir une meilleure connaissance des principes et des étapes de la budgétisation et des stratégies de mobilisation des ressources financières, du fonctionnement de la commune et enfin du rôle et de la responsabilité des acteurs.

Au total, trois modules ont été déroulés : la communalisation, fonctionnement et organisation de la commune, les rôles et responsabilités des commissions techniques et enfin l’élaboration et l’exécution du budget et stratégie de mobilisation des ressources.

Il faut signaler au passage que dès son installation, le maire de Mbacké, Gallo Bâ avait déclaré clairement que la formation des élus faisait partie de ses priorités afin de pouvoir garantir une meilleure implication des acteurs dans la gestion des affaires de la commune.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn