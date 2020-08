Mbacké : Le Maire réussi le pari de la réhabilitation du marché Serigne Fallou Mbacké

Apres avoir assuré la réhabilitation du Marché Central de Mbacké, le Maire Abdou Mbacké Ndao a aussi rendu un hommage mérité au deuxième Khalife de Serigne Touba qui avait posé la première pierre et inauguré le marché. Avec le concours du PACASEN, le marché porte désormais le nom de l’illustre Cheikh Mouhamadou Fadel MBACKÉ.

C’est sous un soleil de plomb que la cérémonie teintée de sobriété en cette période de pandémie du Coronavirus, la réouverture a eu lieu en présence de dignitaires Mourides comme Serigne Cheikh Oumy Falilou représentant Serigne Abo Falilou et celle de Serigne Moustapha Elhadji Bara Falilou et de Serigne Moustapha Mbar FALL ibn Serigne Modou Aminta FALL. Une cérémonie dont le Maire Abdou Mbacké NDAO avait invité le préfet et certains chef de service et religieux.