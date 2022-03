Mbacké : le projet Yokou Kom Kom installé

La délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale a procédé à l’installation du projet « Yokou Kom Kom » financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal.

Ce projet est destiné aux titulaires des Bourses de Sécurité familiale. Par la voix de Monsieur Amadou Thiam, le gouvernement est venu pour booster la solidarité nationale surtout auprès des populations à travers les associations villageoises d’épargne et de crédit pour créer des activités productives et génératrices de revenus.

Ceci passera d’abord par une formation adéquate, d’organisation et de coaching qui va les permettre de se booster.

Une subvention d’un montant de 150000 frs non remboursable sera allouée à chaque ménage sélectionné. Le principe de la sélection par quartier ou village qui a 12 ménages bénéficiaires de bourse de sécurité familiale est éligible pour projet.

Poussant son argumentaire plus loin, Amadou Thiam de révéler que le quota de départ pour le département de Mbacké initialement prévu était de 1308 mais après tirage on a tiré pour 1502 ménages pour une enveloppe financière de 225 million, cinq cents qui sera injectés. Les ménages seront organisés en association villageoises ou de quartier d’épargne et de crédit qui vont interagir pour la gestion financière. Le développement personnel, l’encadrement et le coaching dans le cadre d’une formation seront déterminant pour le projet.

Le préfet de Mbacké Amadoune Diop s’est fait l’avocat des populations pour l’augmentation du quota et à terminer par mettre l’accent sur le suivi évaluation de ce projet.

A noter que le projet a connu une phase test dans quatre régions du Sénégal à savoir, Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Dakar

Abdou Marie Dia pour Xibaaru