Mbour : Un homme tente d’abuser d’une fillette de 8 ans

Décidément, le couvre-feu ne dissuade pas certaines personnes de leurs mauvaises actions. Dans la nuit du 20 au 21 mai, 4 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue, à Mbour dont une pour attentat à la pudeur et 3 autres pour nécessité d’enquête.

Les faits se sont déroulés vers 20 h, à Saly, une fillette de 8 ans avait été envoyée à la boutique. Mais en cours de route, elle se fera entraîné dans une maison inachevée par le mis en cause qui sûrement avait d’autres idées en tête. Heureusement pour la gamine, un voisin qui suivait de loin les faits a alors alerté les habitants du quartier. L’homme a finalement été arrêté et est actuellement en garde à vue.